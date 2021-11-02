Трехлетняя Сонечка из Перми улетела на спасительную операцию

Сонечка с мамой перед вылетом из Перми. Фото Instagram mama_shilo_popov.

- Соня, я буду по тебе скучать, - говорит старший брат трехлетней Сонечки из Перми.

- Я тоже буду скучать, - вздыхает Сонечка.

В аэропорт они ехали, держась за руки, ведь расставание будет долгим, около двух месяцев. За это время Соне с мамой предстоит оформить визу, а потом они улетят в Америку, в клинику, где пройдет спасительная операция.

- Ну все, в добрый путь, Сонечка полетела за здоровьем, - написала на своей странице в Instagram Сонина мама перед вылетом из Перми.

А ведь поначалу, когда «Комсомолка» в первый раз написала о трехлетней Сонечке с врожденной патологией внутренних органов, многим с трудом верилось, что семье удастся собрать огромную сумму на операцию в американской клинике. Девочка вместе с мамой ходила по улицам города и раздавала листовки с просьбой о помощи.

Но жизнь показала, что чудеса действительно случаются!

После публикации в газете и помощи благотворительного фонда, специалисты которого курировали эту семью, удалось собрать миллион рублей. А потом в жизни Сони случилось настоящее чудо: ее история разлетелась по соцсетям, и о девочке узнал добрый волшебник, который передал маме недостающую сумму - 10 миллионов рублей.

За полгода, пока шел сбор, счет за операцию оказался неактуальным, и клиника увеличила его на 1,7 миллиона рублей. Но через несколько дней после объявления второго сбора в жизни Сонечки случилось новое чудо: нашелся еще один неизвестный волшебник, который помог закрыть весь сбор.

2 ноября Сонечка с мамой улетели из Перми. Они вернутся домой через два месяца, и все в их жизни благодаря сотням неравнодушных людей пойдет по-другому. Редакция «Комсомолки» искренне благодарит всех, кто помог этой прекрасной семье и этой чудной непосредственной девочке стать здоровой! А самой Сонечке и ее семье мы желаем пройти через это непростое испытание и вернуться к новой, счастливой жизни.

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