В школе Пермского края девятиклассник ударил учителя ножом

В лицее № 1 В Березниках школьник напал на учителя с ножом. Фото лицей №1.

В Березниках утром, 21 мая, произошло ЧП в школе № 1. По информации "КП", школьник напал с ножом на учителя физики. Женщину госпитализировали с ранением в городскую больницу. Дети были закрыты в кабинетах, пока их не отпускают домой.

- Сегодня в городе Березники в лицее № 1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет похожий на нож, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе и сотрудники ПДН, выясняются все обстоятельства происшествия.

По данным источника "КП", нападению подверглась Людмила Ишменева - заслуженный учитель России.

Известно, что нападавшего задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие по сигналу кнопки тревожной сигнализации.

Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень прокомментировала произошедшее сегодня утром в Березниках.

- В 10.51 на подстанцию скорой медицинской помощи города Березники поступил вызов о ножевом ранении учителя школы, - говорит Анастасия Крутень. - Машина выехала, пациентка находится в хирургическом отделении городской больницы. У нее одно ножевое ранение в области шеи. Сейчас начнется операционная обработка раны. Готовится к вылету борт вертолета из Перми вместе с главным хирургом Пермского края Анатолием Касатовым. Из Соликамска выезжает главный реаниматолог края Роман Эдгаус, для решения на месте вопросов оказания помощи и транспортировки в Краевую клиническую больницу города Перми.

По информации "КП", напавшего на учителя школьника зовут Роман Долбеев, ему 16 лет, он ученик 11 класса. По неофициальной версии, школьник пришел отомстить учителю физики Людмиле Ишменевой, якобы она занижала оценки Роману.

Тревогу поднял одноклассник нападавшего, который бросился к охране на вахту и попросил вызвать скорую.

Информация о случившемся уточняется и будет дополнена.