«Она добрая, но требовательная». Что рассказывают родители об учительнице физики, на которую в Пермском крае напал с ножом десятиклассник

Лицей, где произошло ЧП.

Дикий случай произошел 21 мая в Березниковском лицее №1 – десятиклассник напал с ножом на учительницу физики Людмилу Ишменёву и нанес ей ранения в шею и плечо.

Подростка задержали, а учительницу увезли на «скорой» в больницу.

В соцсетях родители учеников, которых воспитала Людмила Ивановна, желают ей скорейшего выздоровления. Ранее на одной из страниц соцсети прошла информация о том, что школьник мог напасть на педагога из-за того, что та поставила ему заниженную оценку.

Родители учеников Людмилы Ишменёвой не согласны с этим.

- Лицей №1 - с физико-математическим уклоном, - говорит, например, жительница Березников Екатерина Дудина. – И те, кто в него поступают, знают, зачем туда идут – чтобы повысить уровень своего образования именно по математике и физике. Мой сын, например, имел по физике тройку, когда после 8 класса перешел в лицей. А на ЕГЭ по этому предмету получил сто баллов. И это, считаю, именно благодаря Людмиле Николаевне. Она подготовила не одного стобалльника, дав детям путевку в жизнь. Причем, человек она очень добрый. И в то же время – требовательный. Я никогда не слышала от сына слов обиды в адрес своей учительницы. Дети ее любили. Она не занижала ученикам оценки а, наоборот, делала так, что они начинали получать хорошие отметки. За что ей от нас, родителей, большое спасибо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В школе Пермского края девятиклассник ударил учителя ножом

Ученик Березниковского лицея перерезал горло преподавателю физики. По словам очевидцев, женщину госпитализировали (подробнее…)

Что известно о подростке, напавшем на учителя в Березниках

Роман Долбеев был задержан после нападения (подробнее…)