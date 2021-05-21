Губернатор Пермского края поручил отправить вертолет за пострадавшей в Березниках учительницей

Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. Фото: permkrai.ru

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил оперативно подключиться всем профильным ведомствам к установлению обстоятельств нападения на учительницу лицее в Березниках.

По данным Министерства здравоохранения Пермского края, учительница была доставлена в Березниковскую больницу. Врачи проводят диагностику и оказывают необходимую медицинскую помощь. Пациентка в состоянии средней тяжести. По распоряжению губернатора Дмитрия Махонина за пострадавшей отправлен вертолет для ее дальнейшей транспортировки в Пермь в краевую клиническую больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Напомним, утром 21 мая в лицее № 1 в Березниках школьник напал с ножом на учителя физики. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие по сигналу кнопки тревожной сигнализации. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В школе Пермского края ученик ударил учителя ножом

Десятиклассник Березниковского лицея перерезал горло учителю физики. По словам очевидцев, преподавателя госпитализировали. (Подробнее...)