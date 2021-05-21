«Ученика обезвредил охранник». Подробности ЧП в пермской школе, где 10-классник напал с ножом на учительницу

Подростка задержали в школе после нападения. Фото: Кадр видео "Верхнекамье ТВ".

После казанской трагедии, где обезумевший подросток расстрелял детей и педагогов, по всей стране прошли проверки в учебных заведениях. Тем не менее, очередного ЧП избежать не удалось. Утром 21 мая 10-классник лицея № 1 пришел на занятия с ножом и прямо во время урока напал на учительницу физики.

С детьми работают психологи

Людмила Ишменева получила ранение в шею, на «скорой» ее доставили в больницу Березников. Ее состояние оценивают как средней тяжести. По распоряжению губернатора Дмитрия Махонина, за пострадавшей отправлен вертолет для ее дальнейшей транспортировки в Пермь в краевую клиническую больницу.

Все случилось на глазах других детей. Один из школьников бросился за помощью к охраннику. Тот вызвал скорую и полицию, а сам смог обезвредить напавшего и удерживать его до приезда силовиков.

Других пострадавших нет. На данный момент образовательный процесс остановлен. С детьми работают полицейские и психологи. Как сообщил «КП» источник в следствии, во время нападения на учительницу дети из соседнего класса забаррикадировались в соседнем кабинете. Напавший школьник уже задержан, с ним работают следователи. По одной из версий, подросток напал на учительницу из-за того, что она поставила ему плохую оценку.

Родители подростка отдыхают на море

Роману Д. 16 лет, он учится в 10 классе. Его родители в данный момент находятся в отпуске на море, за подростком присматривает его дедушка. С мужчиной также будут работать следователи, чтобы выяснить мотивы поступка его внука.

- Я уже нахожусь на месте, выясняем все подробности, - сообщила «Комсомолке» министр образования Пермского края Раиса Кассина. – Пока могу только сказать, что ничем отрицательным данный мальчик не характеризовался.

Не исключено, что Роман готовился к нападению заранее – на его странице в соцсетях нет ни одного фото, а в друзьях всего несколько человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Идут допросы задержанного и свидетелей происшествия, осмотр места происшествия, будут назначены необходимые экспертизы.

Пострадавшую учительницу госпитализировали с ножевым ранением. Фото: Кадр видео "Верхнекамье ТВ".

Охранника заменили накануне ЧП

По поручению губернатора, выяснять все обстоятельства ЧП будут все профильные ведомства. Как сообщили в министерстве образования Пермского края, специалисты уже работают с семьей мальчика.

Отметим, что после казанской трагедии, где подросток расстрелял нескольких детей и взрослых, буквально накануне в лицее № 1 Березников провели проверку безопасности. По ее результатам были замечания к работе охранника, сотрудник был заменен на следующий день.

В школе обеспечена охрана ЧОП, есть тревожная кнопка с выводом в Росгвардию.

- Отметим, о нападении школьники тут же сообщили охраннику, который сразу обезвредил ученика, - уточнили в минобре. - Следом прибыла Росгвардия.