«Ничем отрицательным не характеризуется». Что известно о подростке, напавшем на учителя в Березниках

Фото: Кадр видео "Верхнекамье ТВ"

Сегодня утром, 21 мая, в Березниках десятиклассник напал на учителя физики в школе № 1. Он перерезал ей горло ножом. 47-летнюю женщину госпитализировали, ее готовят к транспортировке в Пермь.

Известно, что он ученик 10 класса. По неофициальной версии, школьник пришел отомстить учителю физики Людмиле Ишменевой, якобы она занижала ему оценки.

Тревогу поднял одноклассник нападавшего, который бросился к охране на вахту и попросил вызвать скорую.

Напомним, утром 21 мая в лицее № 1 в Березниках школьник напал с ножом на учителя физики. Нападавшего задержал охранник и передал сотрудникам Росгвардии, прибывшим по сигналу кнопки тревожной сигнализации. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы.

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