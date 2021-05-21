Вертолетом доставят в Пермь: что известно о состоянии учительницы, на которую ученик напал с ножом

Учителя физики Людмилу Ишминеву готовят к отправке вертолетом в больницу Перми. Фото: Кадр видео "Верхнекамье ТВ"

Жертвой школьника, который с ножом напал на учителя, стала педагог по физике Людмила Николаевна Ишминева - заслуженный учитель РФ, обладатель премии Министерства образования и науки Пермского края за подготовку высокобалльников по физике.

Напомним, ЧП случилось утром в пятницу, 21 мая, в Березниках (это город в 200 км от Перми). Ученик лицея № 1 пришел в учебное заведение с ножом и напал на свою учительницу, ударив ее в плечо и шею. Все произошло на глазах других детей, один из учеников прибежал к охраннику и попросил вызвать скорую и полицию.

Других пострадавших нет. Напавший школьник уже задержан, с ним работают следователи. Как сообщил «КП» источник в следствии, судя по всему, нападение он планировал заранее. В его социальных сетях нет ни одной фотографии и записи, а в друзьях – всего несколько человек.

По одной из версий, подросток напал на учительницу из-за того, что она поставила ему плохую оценку. Людмилу Николаевну увезли из школы сразу в больницу, она была в сознании.

По данным Минздрава края, учительница была доставлена в Березниковскую больницу. Врачи проводят диагностику и оказывают необходимую медицинскую помощь. Пациентка в состоянии средней тяжести.

По распоряжению губернатора Дмитрия Махонина за пострадавшей отправлен вертолет для ее дальнейшей транспортировки в Пермь в краевую клиническую больницу.

На место происшествия выехала министр образования Пермского края Раиса Кассина.

- Все подробности еще выясняем, я направляюсь в Березники, более подробно смогу прокомментировать данное ЧП чуть позднее, - сообщила «Комсомольской правде» Раиса Алексеевна. - Ученик 10-го класса на уроке физики нанес удары ножом учителю. Ребенок пока ничем таким не характеризуется отрицательным.

После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

- Подозреваемый задержан, с ним работают следователи, - сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю. – Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы.

Следователям предстоит выяснить мотивы поступка ребенка, причины и условия, которые привели к этому. На месте работают руководитель и следователи территориального следственного отдела, также выехал заместитель руководителя следственного управления СУ СК России, который координирует работу следственно-оперативной группы.

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