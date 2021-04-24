«Задержана 33-летняя мать погибших детей». После пожара в Пермском крае возбуждено второе уголовное дело

Фото с места происшествия: СУ СКР по Пермскому краю.

После страшного пожара в Пермском крае, где сгорели четверо детей, возбуждено еще одно уголовное дела. Сразу после трагедии следователи возбудили дело о «Причинении смерти по неосторожности двум и более лицам» (максимальное наказание до четырех лет лишения свободы, - Ред.), а на следующий день второе – «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» (максимальное наказание до семи лет лишения свободы, - Ред.)

Трагедия, напомним, произошла вечером 23 апреля в поселке Утес, где в частном доме мать оставила четырех детей 5 и 6 лет, а также близнецов – мальчика и девочку трех лет. Пожар полностью уничтожил дом, где жила многодетная семья.

Фото с места происшествия: СУ СКР по Пермскому краю.

О пожаре в дежурную часть сообщили соседи, через полчаса на место происшествия из Чусового в Утес приехали 11 пожарных машин, но к этому моменту огонь перекинулся на надворные постройки, и тушить фактически было нечего. Площадь пожара составила 72 квадратных метра, на месте пожарища стоит одна печь с обгоревшей кастрюлей.

Во время разбора конструкций сгоревшего дома пожарные и следователи СК, работавшие на месте, обнаружили тела четырех детей. Известно, что их мать в момент трагедии отсутствовала, она уехала по делам в Чусовой на электричке. Сейчас 33-летняя женщина задержана, с ней работают следователи.

Фото с места происшествия: СУ СКР по Пермскому краю.

- В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Минувшей ночью место происшествия было осмотрено с применением высокотехнологичной криминалистической техники, уже допрошены свидетели и подозреваемая, назначены необходимые экспертизы для установления причины смерти погибших детей.

Следователи запросят и проанализируют характеристику семьи, где случилась эта трагедия. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики.

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