«Тройные похороны». Сегодня в Пермском крае попрощаются со зверски убитой 12-летней девочкой и ее родителями

Прощание с семьей горбуновых пройдет в их доме.
Фото: Борис Меркушев
Прощание с семьей Горбуновых пройдет сегодня, 4 марта, в 19.00 по адресу Прудовый, 8. По этому адресу находится дом погибших.
Сегодня днем автомобиль «Газель», подъехал к воротам дома Горбуновых, из него вышли несколько мужчин. Они выгрузили три деревянные лавки. На них будут установлены гробы с телами супругов Алексея и Гули Горбуновых, а также их 12-летней дочки.
Напомним, следователи подозревают в убийстве 16-летнего сына Горбуновых. Погибшим нанесли множественные удары топором.
Парень расправился с сестрой и родителями в их доме.
По информации источника "КП", парень переодел отца в свою одежду и изуродовал до неузнаваемости, чтобы его не могли опознать. После совершения преступления он скрылся на такси, уехав за пределы Пермского края.
Задержали подозреваемого вечером 3 марта в Екатеринбурге, и доставили в следственное управление СК России по Пермскому краю, где продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью». Как сообщил источник, школьник признался в убийстве своих родителей и сестры.
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