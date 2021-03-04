«Тройные похороны». Сегодня в Пермском крае попрощаются со зверски убитой 12-летней девочкой и ее родителями

Прощание с семьей горбуновых пройдет в их доме. Фото: Борис Меркушев

Прощание с семьей Горбуновых пройдет сегодня, 4 марта, в 19.00 по адресу Прудовый, 8. По этому адресу находится дом погибших.

Сегодня днем автомобиль «Газель», подъехал к воротам дома Горбуновых, из него вышли несколько мужчин. Они выгрузили три деревянные лавки. На них будут установлены гробы с телами супругов Алексея и Гули Горбуновых, а также их 12-летней дочки.

Напомним, следователи подозревают в убийстве 16-летнего сына Горбуновых. Погибшим нанесли множественные удары топором.

Парень расправился с сестрой и родителями в их доме.

По информации источника "КП", парень переодел отца в свою одежду и изуродовал до неузнаваемости, чтобы его не могли опознать. После совершения преступления он скрылся на такси, уехав за пределы Пермского края.

Задержали подозреваемого вечером 3 марта в Екатеринбурге, и доставили в следственное управление СК России по Пермскому краю, где продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью». Как сообщил источник, школьник признался в убийстве своих родителей и сестры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Убил жену и детей и пустился в бега». В Пермском крае разыскивают 40-летнего мужчину

Его подозревают в совершении жестокого тройного убийства своей семьи (Подробнее..)

Убийство в Октябрьском: Что говорят знакомые о насильственной смерти матери и двоих детей

Глава семейства Алексей Горбунов объявлен в розыск (Подробнее..)

На телах жертв страшные раны от топора: подробности зверского убийства женщины и ее детей в Октябрьском

Следователи СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью (Подробнее...)