Убийство в Октябрьском: Что говорят знакомые о насильственной смерти матери и двоих детей

Семья Горбуновых считалась благополучной. Фото: СОЦСЕТИ

- Я в шоке,- говорит Эльзира, бывшая соседка Гули Горбуновой. – В мыслях не укладывается, что Алексей мог такое сотворить. Он всегда такой спокойный, улыбающийся, приветливый. Мимо идет – обязательно поздоровается.

Тем не менее именно он, этот «спокойный человек» подозревается в убийстве своей жены 42-летней Гули Горбуновой и двух собственных детей: 12-летней дочери и 16-летнего сына Напомним, что утром 2 марта их нашли убитыми в их частном доме в поселке Октябрьский на улице Интернациональной. На телах были обнаружены рубленые раны А глава семейства исчез в неизвестном направлении.

Следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, включая малолетнего, с особой жестокостью». Алексей Горбунов объявлен в розыск.

Многочисленные знакомые семьи никак не могут поверить в подобное:

- Порядочная, благополучная была семья, - говорят они.

- Алексей работящий, постоянно на заработки ездил, - отмечает Эльзира. - Дом они недавно построили новый. Единственно, что выпивал. Гуле это очень не нравилось. Но очень пьяным я его никогда не видела.

Мог ли муж, часто уезжающий в командировки, приревновать жену? Никаких поводов для этого Гуля не давала. Она работала медсестрой в поликлинике Октябрьской центральной больницы. Как говорят коллеги, была ответственным человеком. Практически вся ее жизнь проходила по маршруту дом-работа-дом.

Что произошло в тот злосчастный день в семье Горбуновых, возможно, сможет рассказать Алексей. Но пока его не могут найти.

Полиция разыскивает Алексея Горбунова. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Его приметы: на вид 35-40 лет, рост 165-175 см, нормального телосложения, лицо овальное, волосы светло-русого цвета короткие, брови светлые узкие, глаза большие светлые, нос прямой средний, губы средние выступающие, подбородок скошенный, уши оттопыренные.

Был одет: шапка темного цвета, куртка с капюшоном черного цвета до пояса, брюки темного цвета, обувь темного цвета, с собой может находиться сумка черного цвета через плечо.

Если вы знаете, где он может быть, сообщите по телефонам: 02 (102) или (342) 249-54-55.

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