Убийство семьи в Октябрьском: стало известно, почему убитого отца перепутали с сыном

Подозреваемый подросток. Фото из слцсетей

- Он переодел отца в свою одежду и изуродовал до неузнаваемости. Опознать мужчину удалось только после судебно-медицинской экспертизы, - рассказал "КП" источник, близкий к ситуации.

Напомним, утром 2 марта в одном из частных домов поселка Октябрьский на улице Интернациональной были обнаружены три тела, жестоко изрубленные топором. 42-летнюю Гулю Горбунову и ее 12-летнюю дочь опознали сразу. Голова третьего человека была сильно изуродована.

Полицейские пришли к выводу, что это сын женщины. А пропавшего главу семейства объявили в розыск как подозреваемого в убийстве. Но при более тщательном осмотре выяснилось, что зарублен не сын, а отец. Подростка объявили в розыск. Оперативники выяснили, что он скрылся на автомобиле за пределы Пермского края. На следующий день его задержали в Екатеринбурге. В ближайшее время начнется его допрос. Мотивы поступка пока неизвестны.

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