На телах жертв страшные раны от топора: подробности зверского убийства женщины и ее детей в Октябрьском

Совсем недавно это была обычная семья. Сейчас троих из них нет в живых, а четвертого разыскивает полиция. Фото: СОЦСЕТИ

Поселок Октябрьский, находящийся на юге Пермского края, небольшой. Все население – чуть более 11 тысяч. И трагическая новость о том, что в одном из частных домов поселка на улице Интернациональной обнаружены зверски убитыми женщина и ее двое детей, быстро разошлась по округе.

На телах 42-летней медсестры Гули Горбуновой и ее 12-летней дочери и 16-летнего сына были рубленые раны. По предварительным данным, они погибли под ударами топора. Глава семейства – 40-летний Алексей Горбунов - исчез, он объявлен в розыск.

Следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, включая малолетнего, с особой жестокостью».

Что произошло в этой, считавшейся благополучной семье? Сейчас все знакомые Горбуновых буквально в шоке. Никто не ожидал, что работящий, приветливый Алексей способен на зверство.

- Он выпить любил, в компании посидеть, а Гуля его друзей и на порог не пускала, сама-то она не пила, - рассказала одна из знакомых семьи.

В последний год Алексей дома бывал нечасто – много ездил по командировкам, старался заработать побольше: недавно Горбуновы построили себе новый дом.

Сейчас все закоулки этого дома изучают следователи.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которую возглавил руководитель следственного управления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.- Следователи допрашивают свидетелей, изучают видеозаписи камер наружного наблюдения.

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