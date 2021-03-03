«Нанес удары топором и скрылся на такси». 16-летнего подростка, подозреваемого в зверском убийстве родителей и сестры, везут в Пермский край

Задержали подозреваемого вечером 3 марта в Екатеринбурге. Фото: соцсети

- Подозреваемый в убийстве своей семьи установлен, - сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Напомним, 2 марта в частном доме поселка Октябрьский были обнаружены тела трех человек с рублеными ранами. Убитыми оказались 42-летняя Гуля Горбунова, ее 12-летняя дочь. Третьей жертвой первоначально сочли 16-летнего сына.

- Изначально родственники ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка, это произошло из-за сильного обезображивания лица и головы погибшего, вызванного наличием большого количества рубленых ран, - объяснили в пресс-службе СКР.

Родители и дочь убиты, сын задержан по подозрению в убийстве. Фото: СОЦСЕТИ

На самом деле убитым оказался глава семейства - 40-летний Алексей Горбунов. До этого его в течение полутора суток разыскивали по всему поселку и в ближайшем лесу, считая убийцей.

Но в результате судебно-медицинской экспертизы тело мужчины было идентифицировано. После этого следователи пришли к выводу, что убийство мог совершить 16-летний сын Гули и Алексея.

- Вечером 1 марта молодой человек нанес множественные удары топором членам свои семьи, от которых они скончались на месте происшествия, - рассказали следователи.

- Затем он переодел отца в свою одежду и изуродовал до неузнаваемости, чтобы его не могли опознать, - рассказал "КП" источник, хорошо знакомый с ситуацией. - А после совершения преступления парень скрылся на такси, уехав за пределы Пермского края.

Задержали подозреваемого вечером 3 марта в Екатеринбурге, после чего его должны доставить в следственное управление СК России по Пермскому краю, где продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью».

Главным вопросом остается мотив преступления. В Октябрьском следователи допросили около 175 свидетелей, в том числе родственников, одноклассников, учителей, друзей и знакомых семьи Горбуновых. Изучили домашний компьютер, получили детализацию звонков и электронных соединений.

Если подростка признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

- Дело подследственно СК РФ поручат СУ СКР по Пермскому краю, но, возможно, Москва заберет себе. Допрашивать будут с участием назначенного защитника - адвоката. Если у него есть отклонения психиатрического толка или психологического, то с участием психиатра или психолога. Если отклонений нет, то участие последних необязательно. Законные представители, то есть родители, могут участвовать, но здесь они как раз убиты. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии по статье 105 части 2 и нескольким пунктам УК РФ, - рассказал "КП" адвокат.

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