Ростехнадзор назвал причину трагедии в пермском мини-отеле «Карамель»

- Десять должностных лиц привлечены к административной ответственности, сумма штрафов на юридическое лицо составила 700 тысяч рублей, на должностных лиц – 280 тысяч рублей, - сообщили специалисты Федеральной службы Ростехнадзора, проводившие расследование причин аварии в пермском мини-отеле «Карамель».

Коррозия, отслойка изоляции и разрыв

Трагедия, напомним, произошла в Перми 20 января 2020 года. Отель «Карамель» располагался в подвальном помещении пятиэтажной хрущевки. Ночью, когда постояльцы спали, комнаты отеля начал заливать кипяток, вырвавшийся из проходившей рядом теплотрассы.

Люди просыпались, пытались встать на пол, но не могли: температура воды была очень высокой. И те постояльцы, которые были в дальних комнатах буквально «сварились заживо», а те, чьи комнаты были ближе к выходу, успели спастись, но получили страшные ожоги и долго потом лечились в больницах.

Итог этой трагедии – пятеро погибших и шесть пострадавших.

Сразу после ЧП управляющий мини-отеля Сергей Щербаков улетел из страны, десять дней находился в розыске, затем решил вернуться. Его задержали в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге и по решению суда отправили в СИЗО. Его обвиняют по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сергей Щербаков после трагедии улетел из страны, но через 10 дней вернулся.Фото: Василий Вахрин

Две недели назад Сергей Щербаков подал иск в арбитражный суд к «Пермской сетевой компании» на 2,5 миллиона рублей. По его словам, потопы в подвале пятиэтажки случались неоднократно. Так, еще в 2016 году Анатолий Щербаков, отец Сергея Щербакова, отсудил у «Пермской сетевой компании» и управляющей компании «Профи-Дом» более 300 тысяч рублей. Причем эти предприятия признали свою вину и пошли на мировое соглашение.

Еще одним обвиняемым по делу о трагедии в «Карамели» проходит инспектор Госпожнадзора Пермского края, судья смягчил ему меру пресечения, и Разиф Исмакаев остается под подпиской о невыезде.

А 21 июля Ростехнадзор озвучил итоги своего расследования произошедшего.

- 18 июня 2020 года Западно-Уральское управление Ростехнадзора завершило техническое расследование аварии в ООО «Пермская сетевая компания» на участке трубопровода тепловой сети М2-02-3 от ТК 33-8 до ТК 33-10 по ул. Чайковского в г. Перми, - сообщила пресс-служба ведомства. - Установлено, что причиной аварии явился локальный коррозионный износ участка трубопровода. Изоляционное покрытие отслоилось от трубопровода, под изоляционной пленкой скопилась влага и на трубопроводе произошел разрыв.

Экспертиза на теплотрассе проводилась за полгода до трагедии

Еще среди причин ЧП были названы неисполнение специалистами ООО «Пермская сетевая компания» функциональных обязанностей и нарушение принципа объективности, всесторонности и полноты исследований специалистами экспертной организации ООО «Уральский центр промышленной безопасности» при проведении экспертизы промышленной безопасности тепловой магистрали в июле-августе 2019 г.

Специалисты Ростехнадзора установили круг ответственных лиц на предприятии, виновных в аварии. Они привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. А материалы технического расследования переданы в следственные органы.

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