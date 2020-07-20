«Два года условно». В Перми вынесли приговор подростку, который на папином Lexus насмерть сбил девушку

В понедельник, 20 июля, в суде Индустриального района вынесли приговор 17-летнему подростку, который на папином Lexus насмерть сбил 24-летнюю девушку.

- Два года условно, с запретом управлять транспортными средствами в ближайшие 2 года 10 месяцев, - зачитал приговор судья.

Подросток спокойно отреагировал на приговор. От комментариев отказался.

24-летняя Мария погибла на месте ДТП. Фото: семейный архив.

В Перми судят 17 - летнего подростка,сбившего на отцовском "Лексусе" девушку 00:00 00:00

Также решением суда опекун осужденного - отец - обязан выплатить пострадавшим компенсацию еще 100 тысяч рублей мужу погибшей и 400 тысяч рублей маме и 300 тысяч рублей сестре погибшей девушки. До решения суда отец подростка выплатил им в общей сложности 2 млн 250 тысяч рублей.

Обвиняемый отказался от комментариев, покинул здание суда с отцом и адвокатом.Фото: Василий Вахрин

Родственники погибшей девушки не согласны с решением суда и собираются обжаловать приговор. Они настаивают на реальном сроке.

Напомним, 6 мая на пересечении шоссе Космонавтов и улицы братьев Игнатовых 17-летний подросток на папином Lexus сбил девушку. Внедорожник несся через перекресток на огромной скорости. 24-летняя Мария, которая переходила проезжую часть, чтобы сесть на автобус и ехать домой, погибла на месте.

Внедорожник мчался со скоростью 115 км в час. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

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