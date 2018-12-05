В Перми вспоминают 156 жертв пожара в «Хромой лошади»
5 декабря – скорбная для Перми дата. Девять лет назад в нашем городе случилась ужасная трагедия – пожар в ночном клубе «Хромая лошадь».
В ту ночь, 5 декабря 2009 года, заведение отмечало свое восьмилетие. На вечеринку собралось более 300 гостей. В полночь запустили фейерверк, горящая искра попала в потолок, а там – пластик, пыль и декор из соломы. Огонь распространился по залу мгновенно.
Погибли 156 человек, более ста получили тяжелые травмы и ожоги, многие остались инвалидами.
На скамье подсудимых оказались девять человек – менеджеры клуба, пиротехники, пожарные инспекторы. На всех они получили 45 лет тюрьмы, сейчас все уже на свободе.
С момента трагедии прошло уже 9 летФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Каждый год, ровно в те минуты, как начался пожар, у здания сгоревшего клуба собираются десятки пермяков – почтить память погибших и поддержать их родных.
- Прошло девять лет, а как будто – девять дней, - тихо переговаривались между собой родственники погибших. – Боль до сих пор душит сердце. Столько лет прошло, а легче не стало.
Родители погибших, встретившись на месте трагедии, обнимались и не могли сдержать слов.
Ночью народу собралось немного, официальные траурные мероприятия состоялись 5 декабря днем – у памятного знака, установленного в память о жертвах трагедии.
Трагедия унесла 156 жизнейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев пришли родственники и друзья погибших, представители краевых и городских властей, общественных организаций.
Сразу после возложения цветов для родственников погибших был организован выезд автобуса на Северное кладбище, где похоронено большинство погибших.
Еще больше материалов по теме: «Пермь: пожар в клубе унес жизни более 150 человек»