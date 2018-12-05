2018-12-05T14:56:59+03:00
Происшествия

В Перми вспоминают 156 жертв пожара в «Хромой лошади»

Траурные мероприятия прошли у сгоревшего клуба и на Северном кладбище
Вероника РАНГУЛОВА
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Родные погибших не могли сдержать слезРодные погибших не могли сдержать слезФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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5 декабря – скорбная для Перми дата. Девять лет назад в нашем городе случилась ужасная трагедия – пожар в ночном клубе «Хромая лошадь».

В ту ночь, 5 декабря 2009 года, заведение отмечало свое восьмилетие. На вечеринку собралось более 300 гостей. В полночь запустили фейерверк, горящая искра попала в потолок, а там – пластик, пыль и декор из соломы. Огонь распространился по залу мгновенно.

Погибли 156 человек, более ста получили тяжелые травмы и ожоги, многие остались инвалидами.

На скамье подсудимых оказались девять человек – менеджеры клуба, пиротехники, пожарные инспекторы. На всех они получили 45 лет тюрьмы, сейчас все уже на свободе.

С момента трагедии прошло уже 9 лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С момента трагедии прошло уже 9 летФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждый год, ровно в те минуты, как начался пожар, у здания сгоревшего клуба собираются десятки пермяков – почтить память погибших и поддержать их родных.

- Прошло девять лет, а как будто – девять дней, - тихо переговаривались между собой родственники погибших. – Боль до сих пор душит сердце. Столько лет прошло, а легче не стало.

Родители погибших, встретившись на месте трагедии, обнимались и не могли сдержать слов.

Ночью народу собралось немного, официальные траурные мероприятия состоялись 5 декабря днем – у памятного знака, установленного в память о жертвах трагедии.

Трагедия унесла 156 жизней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трагедия унесла 156 жизнейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев пришли родственники и друзья погибших, представители краевых и городских властей, общественных организаций.

Сразу после возложения цветов для родственников погибших был организован выезд автобуса на Северное кладбище, где похоронено большинство погибших.

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