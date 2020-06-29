«У него есть женщина, зачем ему школьница?» Мама осужденного пермского педагога рассказала, почему он не был женат

- Я хотела с ним ехать, а он мне: «Мама, не ходи», - плачет 72-летняя пенсионерка Галина Николаевна, мама осужденного учителя математики из Перми Валерия Сыропятова.

Девять лет строгого режима за невинный шлепок?

Напомним, 29 июня 49-летнего педагога осудили на девять с половиной лет колонии строгого режима за «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Школьница в каникулы три дня ходила пересдавать двойку за четверть, но решать не хотела, а стояла и канючила, чтобы педагог скорей отпустил ее.

- Человек не уходит, я отмахнулся, - рассказал учитель свою версию произошедшего в интервью «КП». - Я сижу, она стоит – куда я попаду? Вот в пояс сбоку тыльной стороной ладони и попал. Получился хлопок. Я признал это, и был отстранен директором от преподавания в этом классе. Извинения я принес и считал, что инцидент на этом исчерпан.

Но судя по наказанию, которое назначил суд, невинным хлопком дело здесь не обошлось. Суд приговорил учителя с 24-летним стажем к девяти с половиной годам колонии строгого режима.

Наручники на подсудимого надели в зале суда.Фото: Василий Вахрин

С женщинами отношения не складывались

Решения суда в отношении своего единственного сына Галина Николаевна ждала у него дома.

- Валерий всегда имел собственное мнение и открыто высказывал его, некоторым это не нравилось, вот его и убрали, - объясняет свое видение ситуации женщина. – Девочка ныла, что у нее голова от шума болит, чтобы не писать контрольную. Сын на грех пошел смотреть свободные классы. Он принимал долги в кабинете № 20, а привел девочку в соседний дежурный кабинет 22а. Там картонные перегородки и в любой момент туда мог войти любой, кто находился в школе. Разве он решился бы на такое? Он посадил ее на среднем ряду. Она решала задания, а в телефоне что-то смотрел.

Женщина рассказывает, что ее сын очень любил школу, детей любил, возил их везде: на Вишеру, в Финляндию, Чехословакию, Испанию… Когда он увозил детей в поездку, она никогда не думала, что он может что-то подобное себе позволить, а переживала, чтобы с детьми все хорошо было, чтобы приступов никаких не произошло, чтобы травм не получили, в лесу не потерялись.

- Извините за вопрос, но почему так получилось, что в 49 лет у вашего сына ни жены, ни детей не было? – спросили мы.

- Если он в две смены преподает, когда он жену себе искать будет? Много лет назад он был сильно влюблен, но девушка его отвергла, она выше его была, а он худой, невысокий. Потом по жизни у него не складывались отношения с женщинами, а сейчас есть у него подруга. Она разведенная, воспитывает двух детей. Они встречаются года три, так что в этом вопросе проблем у него нет. Зачем ему нужна была ученица?

Женщина объясняет, что они обязательно будут обжаловать приговор, и если в краевом суде не получится, то пойдут до Верховного суда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/787673" frameborder="0"></iframe> Мама осужденного учителя из Перми рассказала свою версию произошедшего.

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