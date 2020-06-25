Советник главы Прикамья: «Смягчение эпидрежима может произойти раньше 30 июня»

Сегодня на заседании правительства Пермского края министр здравоохранения Оксана Мелехова заявила, что есть предпосылки для выхода региона на следующий этап снятия ограничений.

Министр добавила, что от имени главы региона Дмитрия Махонина в Роспотребнадзор РФ направлено письмо об изменении коэффициента перехода на следующий этап ограничительных мер.

Напомним, коэффициент распространения болезни на утро 25 июня составляет 1,08. Для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Что произойдет при переходе на второй этап смягчения ограничений? Об этом Радио «Комсомольская правда» в Перми» (96.6 FM) рассказал член регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев.

- Дмитрий, давайте разберемся: какие все же у Пермского края есть предпосылки для перехода на второй этап смягчения противоэпидемического режима?

- Есть рекомендации федерального центра по поводу возможности перехода на второй этап. Коэффициент распространения заболевания должен быть меньше 0,8. Второй критерий- охват тестированием на коронавирус. Должно быть девяносто тестов на сто тысяч населения. У нас этот показатель выше, мы идем по тестированию даже выше требований третьего этапа смягчения ограничительных мер. Третий критерий – свободный коечный фонд. Должно быть свободно не менее половины коек. Пока у нас около десяти процентов не хватает для этого.

- Но все же «особые условия» для перехода возможны?

- Возможны. Это рекомендации, а не супержесткие требования. Ведь сейчас количество вновь выявленных заболевших в Пермском крае идет не на сотни, а на десятки. Следовательно, коэффициент распространения заболевания может варьироваться. И ведь что важно понимать? Все эти показатели сегодня зависят от каждого из нас, жителей Пермского края. Нужно соблюдать в общем-то элементарные правила: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, при малейших признаках простуды или ОРВИ обращаться к врачу.

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- Представим, что Пермский край перешел на второй этап смягчения противоэпидемических мер. Что меняется?

- В том то все и дело, что в самих рекомендациях Роспотребнадзора досконально все не прописано. Сказано лишь, что на втором этапе могут начинать работу непродовольственные магазины с площадью до восьмисот квадратных метров и некоторые образовательные организации. Будут это автошколы, или к примеру, частные детские сады это все должно осуждаться. Остальные моменты не урегулированы. На мой взгляд, нужно после консультаций, при уверенности что не последует роста заболеваемости, на основании доказательных данных, смягчать режим и сверх того, что написано в рекомендациях Роспотребнадзора.

- Но ведь пока мы исходим из того, что до 30 июня у нас сохранен режим самоизоляции?

- 30 июня это срок действия Указа губернатора. Но это чисто техническая дата. Фактически смягчение может произойти и раньше. Все будет зависеть от цифр.

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