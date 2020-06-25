Министр здравоохранения Прикамья: «Регион готов к следующему этапу снятия ограничений»

- Просьба ко всем пациентам: не смотря на то, что с 22 июня в Пермском крае узкие специалисты возобновили свои приемы, мы просим минимизировать посещения поликлиник. Особенно лиц старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, их мы продолжаем обслуживать на дому, - сказала в своем докладе на Заседании правительства Пермского края министр здравоохранения Оксана Мелехова.

Важно избежать очередей

На заседании кабмина обсуждали правила работы взрослых и детских поликлиник, которые начали работать на этой неделе. А также молочных кухонь и выездных донорских служб, которые откроются с 1 июля.

Учитывая, что очаги по заболеваемости COVID-19 происходят сейчас в основном в медучреждениях, в посещении поликлиник появился ряд ограничений: на прием необходимо приходить строго по записи. Она выложена таким образом, чтобы избежать очередей. Промежуток между приемом пациентов составляет не менее 10-15 минут для проветривания помещения и проведения дезинфекции.

Также в поликлиниках действует медицинский фильтр, у всех приходящих измеряется температура. С собой рекомендуется иметь маску и перчатки, но если их у вас нет, в поликлинике их должны выдать. Еще важно соблюдать социальную дистанцию: не стоять близко к другим пациентам и не занимать очереди. Если у лиц с хроническими заболеваниями или пациентов 65+ закончились рецепты, им необходимо вызвать врача на дом.

С 1 июля в регионе возвращается работа выездной донорской службы.

- Пока шел режим самоизоляции, доноры были активны, но сейчас ресурсы вновь исчерпаны, а так как кровь нельзя сдавать чаще, чем раз в квартал, нам нужно выезжать в край, - объяснила Оксана Мелехова. – Также с 1 июля мы готовы открыть молочные кухни и перевести детей на свежие молочные продукты.

На дом стали приходить в полтора раза чаще

Министр отметила, что пока шел режим самоизоляции, экстренная медицинская помощь пациентам оказывалась по всем профилям: проводился гемодиализ, онкологические больные проходили химио- и лучевую терапию. Медпомощь получали пациенты с инфарктами миокарда и острыми нарушениями мозгового кровообращения. Продолжалась работа по госпитализации ВИЧ-инфицированных, пациентов с туберкулезом и психическими нарушениями, работало бюро медико-социальной экспертизы.

А вот работа поликлиник была построена так, что обслуживание проводилось преимущественно на дому. Врачи-терапевты, инфекционисты и эпидемиологи в составе мобильных бригад забирали мазки на коронавирусную инфекцию и наблюдали пациентов. Посещение больных на дому за это время выросло в полтора раза.

Регион готов к переходу на следующий этап

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

На заседании правительства поднимался вопрос и о переходе Пермского края на второй этап самоизоляции, но перед этим проанализировали текущую ситуацию с коронавирусом.

- На 25 июня в регионе зарегистрировано 3416 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, прирост за минувшие сутки - 61 человек, - сообщила Оксана Мелехова. - Выздоровели 2222 человека, за последние сутки выписались из больниц 74 пациента. Мы занимаем 74 ранговое место в стране, причем, за весь период распространения коронавируса мы не поднимались выше 73-72 рангового места. Что касается возраста заболевших, то старше 60 лет диагноз был подтвержден у 939 человек, а детей до 14 лет заболело 220. В стационарах сейчас находятся 851 человек, 227 получают амбулаторное лечение.

Инфицированных COVID-19 пациентов лечат в 12 медучреждениях Перми, еще девять работают в крупных населенных пунктах края: Осе, Краснокамске, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Александровске, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре и Пермском районе.

С учетом текущей эпидемиологической ситуации коечный фонд составляет 2647. В настоящий момент 1873 койки заняты. Часть из них занимают те, кому диагноз был подтвержден лабораторно, остальные заболевшие – с признаками ОРВИ и пневмонии.

Врачи отмечают, что в последний месяц увеличилась доля «тяжелых» пациентов. 34 из них сейчас находятся на аппаратах ИВЛ. Медики говорят, что аппаратов хватает, а опыт, приобретенный за последние месяцы, позволяет им лечить даже тяжелые случаи.

Охват тестированием в Пермском крае высокий. Он составляет 150 исследований на 100 тысяч жителей.

- Подготовлено письмо в Роспотребнадзор РФ с предложениями по выходу Пермского края на следующий этап, мы имеем все предпосылки для этого, - пояснила Оксана Борисовна. – К тому же организация медицинской помощи у нас организована так, что каждому 17-му жителю Пермского края проведена лабораторная диагностика, а каждому 12-му при подозрении на COVID-19 проведена компьютерная томография. Всем, кому диагноз уже поставлен, компьютерную томографию делают в 100% случаев.

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