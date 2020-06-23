2020-06-22T22:51:37+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 22 июня 2020 года: названы два района, где нет коронавируса

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 22 июня 2020 года [аудио]
Виктор Правдин
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С начала эпидемии коронавируса в Пермском крае зарегистрировано 3202 зараженияС начала эпидемии коронавируса в Пермском крае зарегистрировано 3202 зараженияФото: Александр ГЛУЗ
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По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю на 22 июня 2020 года, только в двух территориях Прикамья нет коронавируса - Косинском и Гайнском районах. В остальных территориях официально зарегистрированы вспышки COVID-19.

За прошлые сутки медики подтвердили COVID-19 у 66 пермяков: 25 мужчин, 40 женщин, 1 ребенок. Среди них 9 медицинских работников. 25 человек проходят лечение в больницах, 41 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Также 22 июня стало известно, что коронавирусной инфекцией заболели футболисты и сотрудники команды «Звезда».

- По результатам тестирования на COVID-19, которое прошло в пятницу, положительный результат получили игроки Рустам Вазитдинов и Александра Мосунов, а также массажист-реабилитолог Андрей Комыслянов. Болезнь проходит в бессимптомной форме, заболевшие чувствуют себя нормально. Спортсмены будут самоизолированы, позднее пройдут повторное тестирование, - сообщили в пресс-службе спортклуба.

С начала эпидемии коронавируса в Пермском крае зарегистрировано 3202 заражения. Ежесуточный прирост больных составил 2,1%.

Общая информация по ситуации с коронавирусом в регионе:

Фото: covid19_permkrai

Фото: covid19_permkrai

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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