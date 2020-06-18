Выживший в глухой прикамской тайге 10-летний мальчик собирается стать суворовцем

- Я хочу стать суворовцем, - признался 10-летний Костя Лунегов из поселка Лель Пермского края. И в эти выходные мальчик вместе с мамой поедет на экскурсию в суворовское училище. Шансы на поступление у Кости велики: мальчик, который четыре дня блуждал по прикамской тайге без еды и в легкой одежде, самый главный экзамен - на выживаемость - уже сдал.

Напомним, 3 июня Костя взял велосипед и отправился с двумя ребятами к песчаному карьеру. Когда настало время возвращаться, его друзья пошли домой обычным путем, а Костя решил срезать и поехал на велосипеде по старой, заросшей травой дороге. Но свернул не в том месте и заблудился. Когда понял, что он потерялся, бросил велосипед и пошел, куда глаза глядят.

«Слышал, как шуршат медведи»

Родители не беспокоились о сыне примерно до половины пятого. Но когда вернулись соседские ребята, а Кости все не было, отправились его искать.

- Мы вначале искали его сами, - рассказал папа мальчика Николай Лунегов. - А уже поздно вечером я обратился в полицию.

На поиски ребенка вышли полицейские, спасатели и волонтеры. Его искали около 300 человек.

Село Лель окружено труднопроходимыми лесами и топкими болотами. Поисковики прочесывали лес вокруг него, по квадратам осматривали каждый участок. Наутро в нескольких километрах от поселка, в пролеске, спасатели нашли велосипед Кости, а рядом - множество следов медведя. Жив ли мальчик? Этот вопрос мучил всех, кто его искал.

- Я не верила в то, что он не найдется, - говорит мама Наталья. - Всегда нужно надеяться на лучшее и не сдаваться.

Сам же Костя, запаниковав, просто шел напрямик по тайге и бурелому.

- Мне мама и папа говорили, что нужно делать, если заблудился в лесу, - рассказал позже мальчик. - Например, идти домой по мху. Так я и шел. Видел следы медведей, слышал, как они шуршали в зарослях. Мне было очень страшно, но я все шел и шел вперед. Пил воду из речек, а есть было нечего. Останавливался только, когда становилось темно. Ночью я спал, укрываясь мхом, а потом на старой делянке нашел чью-то куртку и одну ночь спал под ней. А на четвертый день увидел свежие следы трактора и пошел по ним.

На этой дороге мальчика увидели проезжавшие мимо жители поселка Верхний Будым, который находится в 40 километрах от его родного поселка Лель. Они привезли Костю к себе, накормили и сообщили о том, что ребенок найден.

Раньше и на рыбалку один не ходил

После счастливого спасения Косте пришлось 10 дней провести в больнице. Мальчик был в ссадинах и царапинах, его искусали клещи.

- При поступлении у ребенка отмечалось переохлаждение, обезвоживание и признаки психоза первой степени, - рассказали врачи пермской краевой детской больницы, куда был отправлен Костя. - Но он быстро восстановился, психологическая помощь не потребовалась.

Как смог 10-летний ребенок, впервые оказавшийся в тайге в одиночку, пройти 40 километров по лесу, удивляются даже его родители.

- Он у нас в лес один никогда не ходил, - рассказал отец Кости. - Даже как-то я ему на рыбалку предложил сходить с удочкой, он отказался - побоялся один идти.

Но, оказавшись в безвыходном положении, мальчик сумел собрать все силы и идти вперед.

- Я был просто в шоке, - говорит Николай. - Как он смог так далеко уйти? Да еще в одной футболочке да шортиках... В самом деле, видно, парня нам Бог спас.

17 июня Костю выписали из больницы. Встречать его приехали не только родители, но и представители полиции и следственного комитета, принимавшие участие в розысках мальчика. Они также пообещали помочь Косте исполнить его мечту - поступить в суворовское училище.

"Укрывался мхом и пил воду из речек", - мальчик, потерявшийся в глухой тайге, нашелся 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Он один боялся даже на речку рыбачить пойти", - говорит папа 10-летнего мальчика, плутавшего 4 дня в прикамской тайге

Как удалось Косте продержаться в лесу без воды и пищи (подробнее)

«Нашли в лесу сланцы, а потом шли по следу босых ног»: Волонтеры рассказали, как искали в прикамской тайге 10-летнего мальчика

Костю разыскали только на четвертые сутки (подробнее)

«Спал, укрываясь мхом». 10-летний мальчик рассказал, как четыре дня выживал в прикамской тайге

Костя выбрался на дорогу в 40 километрах от родного поселка (подробнее)

Четыре дня в тайге, где бродят дикие звери: На севере Прикамья нашелся 10-летний мальчик

Костю искали десятки волонтеров, а он сам вышел на дорогу (подробнее)