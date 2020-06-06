«Спал, укрываясь мхом». 10-летний мальчик рассказал, как четыре дня выживал в прикамской тайге

- Я просто испугался и все шел, шел и шел вперед, - рассказал родным 10-летний Костя, мальчик которого четверо суток искали сотни полицейских, пожарных, лесников, волонтеров.

Напомним, мальчик заблудился в лесу вечером 3 июня. До этого он вместе с двумя друзьями играл на берегу реки Лель в Гайнском районе. Потом ребята пошли домой. Двое пешком, а Костя – на велосипеде. Но до дома он не добрался. Прождав его до позднего вечера, родители начали искать сына. Но его нигде не было. Тогда они обратились в полицию с заявлением о пропаже ребенка.

У велосипеда слетела цепь, и мальчик его бросил

А Костя, как оказалось, заблудился. Тут еще у велосипеда полетела цепь. Мальчик бросил его на полянке и пошел дальше пешком. Наутро этот велосипед обнаружили спасатели в нескольких километрах от Леля - родного поселка Кости. Рядом были следы медведя… Запрещая себе думать о самом плохом, волонтеры и полицейские продолжали поиски.

В розысках Кости приняли участие более 200 человек и 10 служебно-розыскных собак. Его искали с помощью квадрокоптеров, беспилотников и вертолета.

В поселке Лель был развернут оперативный штаб по поиску мальчика.

- Волонтеры, разделяясь на группы, прочесывали заданные квадраты, рассказала координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой Ксения Макарова. - За четыре дня была полностью проверена территория вокруг поселка Лель в радиусе 3 километров, вертолетом обследована территория в радиусе 12 километров.

Никто даже представить не мог, что перепуганный мальчик уйдет на расстояние в 40 километров от поселка. Тем более кругом тайга, бурелом и болота – место явно не для прогулок. Ходить там очень тяжело.

- Костя раньше вообще никогда не ходил один по лесу, - рассказала «Комсомолке» сестра мальчика Светлана.

К тому же по ночам были заморозки, а Костя ушел из дома в легкой одежде – футболке и шортах.

Только вечером 6 июня пришло радостное сообщение: нашелся, жив! Костя сам вышел на дорогу, где его подобрал водитель рейсового автобуса.

- Нам сообщили, что Костя вышел уже в другом поселке, Верхнем Будыме, за 40 километров от нашего дома, - рассказала сестра мальчика Светлана. – Это очень далеко, он там никогда не был. Даже не знаю, как он туда добрался.

Как удалось выжить маленькому мальчику 4 дня в таежной глуши, тем более, что по ночам были заморозки?

- Я спал, укрываясь мхом, - рассказал Костя родным.

Мальчика после осмотра врачами отправили в районную больницу.

- Состояние ребенка удовлетворительное, с ним работают врачи и психологи, - сообщили в правительстве Пермского края.

Несмотря на благополучное завершение поисков, следственное управление СКР по Пермскому краю продолжает расследование уголовного дела, возбужденного после пропажи ребенка.

- Следователями проведены осмотры всех жилых домов в селе Лель и по маршруту предполагаемого движения ребенка от реки к дому, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СКР. - Допрошены все местные жители, продолжается проведение судебных экспертиз - дактилоскопических, генетических и других, а также следственные действия, направленные на установление обстоятельств исчезновения малолетнего.

В тайге и на болотах ищут пропавшего в Прикамье 10-летнего мальчика 00:00 00:00

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