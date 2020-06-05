«Следы медведя возле велосипеда». В Пермском крае всю ночь продолжались поиски пропавшего 10-летнего мальчика

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:35:35+03:00

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Поиски 10-летнего Кости Лунегова в Гайнском районе продолжаются. Даже ночью они не прекращались. Напомним, о пропаже ребенка родители заявили в полицию вечером 3 июня.

Выяснилось, что ребенок поехал к реке с двумя друзьями. С берега реки дети отправились домой разными путями: двое пошли пешком, а 10-летний мальчик поехал на велосипеде в сторону леса.

Вчера, 4 июня в лесу был найден велосипед, мальчика.

Также участники поисков сообщили сегодня, что рядом с этим местом было обнаружено много медвежьих следов.

Поиски ребенка ведут сотрудники внутренних дел, МЧС, СУ СК России по Пермскому краю, волонтеры, кинологи со служебно-розыскными собаками.

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Прочесаны десятки километров северного леса, район поиска спасатели значительно расширили.

- Вчера часть волонтеров отпросились с работы, а кто-то вообще все бросил и поехали на место поисков, - рассказывает Ксения Макарова, координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой. - Добирались до места на вездеходах семь часов. Сначала до Гайн, а там через переправу уже в поселок Лель. Сегодня продолжим формирование экипажей. Люди по-прежнему нужны, ехать туда можно только на высокопроходимых машинах, нужен бензин.

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ИСТОЧНИК KP.RU