2020-06-07T10:18:57+03:00
Происшествия

«Нашли в лесу сланцы, а потом шли по следу босых ног»: Волонтеры рассказали, как искали в прикамской тайге 10-летнего мальчика

Костю разыскали только на четвертые сутки
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Состояние мальчика стабильноеСостояние мальчика стабильное
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«Нашелся! Жив!» - эта радостная новость сразу облетела весь Пермский край. Три дня пермяки с замиранием сердца следили за сообщениями о поисках 10-летнего Кости, который пропал в тайге на севере Прикамья. Мальчик из поселка Лель Гайнского района потерялся 3 июня. На его поиски вышли сотни полицейских, пожарных, лесников, волонтеров.

- Поиски не прекращались ни на секунду, на сон – пару часов, и снова в лес, - рассказали волонтеры отряда «Лиза Алерт». - Лес сложный и разный. Местность заболочена, есть дикие звери. Связи практически нет, спутниковые телефоны берут только с крыши.

Обнаружили его только на четвертые сутки. Пройдя по лесу более 40 километров, Костя вышел к соседнему поселку – Верхний Будым.

- Я просто испугался и все шел, шел и шел вперед, - рассказал мальчик.

Ребенка осмотрели врачи, его отправили в районную больницу, а затем - в Пермь, в детскую краевую больницу.

По словам врачей, состояние Кости стабильное.

- Травм нет, присутствуют ссадины и царапины, есть укусы клещей, обезвоживание», - пояснили в больнице. - Мальчику поставили иммуноглобулин, кроме того, с ним работают психологи, оказывается вся необходимая помощь.

Как удалось выжить маленькому мальчику 4 дня в таежной глуши?

- Костя раньше вообще никогда не ходил один по лесу, - рассказала «Комсомолке» сестра мальчика Светлана.

Проблем с водой у мальчика не было – кругом в лесу небольшие речки. Одну из них он преодолел на найденном на берегу плоту. В лесу уже появились и первые ягоды. Но по ночам были заморозки, а Костя ушел из дома в футболке и шортах.

- Я спал, укрываясь мхом, - объяснил мальчик родным.

Но в тайге также немало и диких зверей. Возле велосипеда, который Костя бросил в лесу, так как у него слетела цепь, волонтеры нашли следы медведя. Да и сами места, где заблудился мальчик, глухие и жуткие.

У велосипеда слетела цепь

У велосипеда слетела цепь

- Там болота, овраги, буераки, дикие звери, - рассказала «Комсомолке» координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой Ксения Макарова. - Мошкара, которая просто сжирает, комары, пауты величиной с пятирублевую монету.

Волонтеры прочесывали лес возле поселка Лель, по квадратам осматривали каждый участок. Но Костя ушел намного дальше. И только вчера волонтеры вышли на его след.

- Сначала нашли в лесу сланцы, потом обнаружили следы босых ног, по этим следам и пошли, - рассказала Ксюша Макарова. – Но, как всегда и бывает, искали тысячи человек, а нашел один. Мальчик сам вышел к сторожке лесничего. Тот его и вывел в поселок. Потом ребенка отправили в Гайны, в отдел полиции. А оттуда уже в больницу.

В тайге и на болотах ищут пропавшего в Прикамье 10-летнего мальчика

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ИСТОЧНИК KP.RU

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