Четыре дня в тайге, где бродят дикие звери: На севере Прикамья нашелся 10-летний мальчик

За него переживал весь Пермский край. В течение четырех суток 10-летнего Костю разыскивали полицейские, пожарные, лесники, волонтеры. Мальчик после прогулки собирался поехать домой на велосипеде, но домой не вернулся. Обеспокоенные родители начали поиски, но, не найдя ребенка, обратились в полицию.

Утром в лесу в нескольких километрах от поселка Лель, где живет семья Кости, спасатели нашли велосипед мальчика, а рядом с этим местом - множество медвежьих следов. Волнений добавилось. Весной в тайге дикие звери особенно опасны. К тому же по ночам были заморозки, а Костя ушел из дома в легкой одежде – футболке и шортах.

У велосипеда слетела цепь, и мальчик его бросил

Ребенка разыскивали около 300 человек: сотрудники следственного управления, полиции, Росгвардии, краевой службы спасения, а также волонтеры. Местность, где пропал мальчик, очень сложная – кругом тайга, бурелом и болота. Костю искали с помощью вертолета и беспилотных летательных аппаратов. Волонтеры собрались обследовать дно реки.

В оперативный штаб приезжал глава Прикамья Дмитрий Махонин. Он поинтересовался, всем ли обеспечены поисковики, и пообещал, что краевые власти предоставят им все необходимое для розыска ребенка.

Но вечером 6 июня пришла обнадеживающая новость – возле поселка Верхний Будым, расположенного в 40 километрах от Леля, на дорогу вышел мальчик. Его подобрал водитель рейсового автобуса.

Волонтеры пытались сдержать нахлынувшую радость: а вдруг ошибка, вдруг – не Костя.

- Но в полиции нам подтвердили, что это он нашелся, его уже накормили, напоили, - говорит Александра Красильникова, региональный руководитель поискового отряда «Регион59». – 40 километров он прошел от своего поселка за 4 дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Следы медведя возле велосипеда». В Пермском крае всю ночь продолжались поиски пропавшего 10-летнего мальчика

Район поиска значительно увеличили (подробнее…)

«Часть групп с поиска пришлось снять». В Прикамье четвертые сутки продолжаются поиски 10-летнего мальчика

Волонтеры обращаются к пермякам с просьбой о помощи (подробнее…)