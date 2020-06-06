2020-06-06T19:22:29+03:00
Происшествия

Четыре дня в тайге, где бродят дикие звери: На севере Прикамья нашелся 10-летний мальчик

Костю искали десятки волонтеров, а он сам вышел на дорогу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Костя сам вышел на дорогу.Костя сам вышел на дорогу.
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За него переживал весь Пермский край. В течение четырех суток 10-летнего Костю разыскивали полицейские, пожарные, лесники, волонтеры. Мальчик после прогулки собирался поехать домой на велосипеде, но домой не вернулся. Обеспокоенные родители начали поиски, но, не найдя ребенка, обратились в полицию.

Утром в лесу в нескольких километрах от поселка Лель, где живет семья Кости, спасатели нашли велосипед мальчика, а рядом с этим местом - множество медвежьих следов. Волнений добавилось. Весной в тайге дикие звери особенно опасны. К тому же по ночам были заморозки, а Костя ушел из дома в легкой одежде – футболке и шортах.

У велосипеда слетела цепь, и мальчик его бросил

У велосипеда слетела цепь, и мальчик его бросил

Ребенка разыскивали около 300 человек: сотрудники следственного управления, полиции, Росгвардии, краевой службы спасения, а также волонтеры. Местность, где пропал мальчик, очень сложная – кругом тайга, бурелом и болота. Костю искали с помощью вертолета и беспилотных летательных аппаратов. Волонтеры собрались обследовать дно реки.

В оперативный штаб приезжал глава Прикамья Дмитрий Махонин. Он поинтересовался, всем ли обеспечены поисковики, и пообещал, что краевые власти предоставят им все необходимое для розыска ребенка.

Но вечером 6 июня пришла обнадеживающая новость – возле поселка Верхний Будым, расположенного в 40 километрах от Леля, на дорогу вышел мальчик. Его подобрал водитель рейсового автобуса.

Волонтеры пытались сдержать нахлынувшую радость: а вдруг ошибка, вдруг – не Костя.

- Но в полиции нам подтвердили, что это он нашелся, его уже накормили, напоили, - говорит Александра Красильникова, региональный руководитель поискового отряда «Регион59». – 40 километров он прошел от своего поселка за 4 дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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