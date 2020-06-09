"Он один боялся даже на речку рыбачить пойти", - говорит папа 10-летнего мальчика, плутавшего 4 дня в прикамской тайге.

История четырехдневного блуждания по тайге 10-летнего Кости завершилась благополучно. Врачи детской краевой больницы, куда был отправлен мальчик, отмечают, что у него удовлетворительное состояние.

- При поступлении у ребенка отмечалось переохлаждение, обезвоживание и признаки психоза первой степени, - рассказали врачи. - Сейчас его самочувствие удовлетворительное, психологическая помощь ему не потребовалась. Надеемся, никаких негативных последствий для здоровья не будет. Он уже переведен в обычную палату. Рассчитываем, что в ближайшие дни мальчика можно будет выписать.

Как же удалось 10-летнему ребенку выжить в глухой тайге, без воды и пищи? Об этом в эксклюзивном интервью на радио "КП"-Пермь" рассказал Николай Лунегов, папа мальчика:

- В тот день Костя с ребятами были в старом песчаном карьере.Оттуда есть старая дорога в наш поселок, она уже частично заросшая. Двое других пацанов пошли домой по обычной дороге, а Костя решил срезать путь и поехал на велосипеде по старой. А потом свернул где-то не там и заблудился. Когда понял, что он потерялся - бросил велосипед и пошел куда глаза глядят.

Родители не беспокоились о сыне примерно до половины пятого. Но когда вернулись соседские ребята, а Кости все никак не было, отправились его искать. А уже поздно вечером Николай обратился в полицию. На поиски ребенка отправились и полицейские, и спасатели, и волонтеры.

Костю нашли на четвертые сутки. Вернее, он сам вышел на дорогу.

- Вы обучали Костю каким-то навыкам выживания? - спрашиваем мы Николая.

- Да нет, только когда на рыбалку вместе ходили, показал ему, что по течению речки можно до дома дойти. А так он у нас в лес один никогда не ходил. Даже как-то я ему на рыбалку предложил сходить с удочкой, он отказался - побоялся один идти.

Но, оказавшись в безвыходном положении, мальчик сумел собрать все силы и идти вперед.

- Я был просто в шоке, - говорит Николай. - У нас бурелом, болота кругом. Как он смог так далеко уйти? Он все 4 дня не ел, пил только воду из речек, которые попадались. Спал, укрываясь мхом - он же в одной футболочке да шортиках был... Когда сообщили, что нашелся, я сразу на вертолете, с помощью которого Костю искали, в Гайны улетел. Видел его там только три минуты, толком и поговорить не смог - комок в горле стоял. Но в самом деле, видно, парня нам Бог спас.

В тайге и на болотах ищут пропавшего в Прикамье 10-летнего мальчика 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Нашли в лесу сланцы, а потом шли по следу босых ног»: Волонтеры рассказали, как искали в прикамской тайге 10-летнего мальчика

Костю разыскали только на четвертые сутки (подробнее)

«Спал, укрываясь мхом». 10-летний мальчик рассказал, как четыре дня выживал в прикамской тайге

Костя выбрался на дорогу в 40 километрах от родного поселка (подробнее)

Четыре дня в тайге, где бродят дикие звери: На севере Прикамья нашелся 10-летний мальчик

Костю искали десятки волонтеров, а он сам вышел на дорогу (подробнее)