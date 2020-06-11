«Мужики струсили». 12-летний парень рассказал, как пытался спасти тонущего парня, когда взрослые стояли и смотрели

- Мы ехали с друзьями на велосипедах и увидели сидящего по голову в воде парня, - рассказывает 12-летний житель Лысьвы Алексей. - Нам это показалось странным, и мы стали за ним наблюдать. В какой-то момент он ушел на дно. Мы знали, что в этом месте в воде резкий обрыв и стали ждать, когда он выплывет. Но время шло, а парень не выныривал.

Ребята бросились на помощь утопающему.

Фото: паблик "Лысьва Сегодня" ВКонтакте

- Несколько раз мы ныряли в воду, звали на помощь людей, - рассказывает Алексей. - Но взрослые, которые были неподалеку, что не слышат нас. Они оказались обычными трусами, которые не захотели спасти жизнь человека. Они взрослые и сильные,они бы смогли бы его достать.

Фото: паблик "Лысьва Сегодня" ВКонтакте

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что на вид погибшему 20-25 лет. Тело молодого человека еще не нашли. На месте работают водолазы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пермском крае в 40-метровом котловане утонул 15-летний подросток

Тело молодого человека ищут водолазы (Подробности...)

«Еще немного и тело ушло бы на глубину». В Пермском крае после двух дней поисков нашли утонувшего 15-летнего подростка

Трагедия произошла в 40-метровом котловане в Гремячинском районе (подробнее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пытался спасти девушку, но сам погиб». В Пермском крае утонули двое подростков

Детей унесло на дно сильным течением (подробнее...)

В Пермском крае в 40-метровом котловане утонул 15-летний подросток

Тело молодого человека ищут водолазы (подробнее...)

«Там не каждый взрослый выплывет». Подробности трагедии в Пермском крае, где утонули 15-летние подростки

Один из них погиб, спасая девушку (подробнее..)