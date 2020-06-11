2020-06-11T09:55:45+03:00
Происшествия

«Мужики струсили». 12-летний парень рассказал, как пытался спасти тонущего парня, когда взрослые стояли и смотрели

Трагедия произошла на пруду в Пермском крае
Виктор Правдин
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Фото: паблик "Лысьва Сегодня" ВКонтактеФото: паблик "Лысьва Сегодня" ВКонтакте
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- Мы ехали с друзьями на велосипедах и увидели сидящего по голову в воде парня, - рассказывает 12-летний житель Лысьвы Алексей. - Нам это показалось странным, и мы стали за ним наблюдать. В какой-то момент он ушел на дно. Мы знали, что в этом месте в воде резкий обрыв и стали ждать, когда он выплывет. Но время шло, а парень не выныривал.

Ребята бросились на помощь утопающему.

Фото: паблик "Лысьва Сегодня" ВКонтакте

Фото: паблик "Лысьва Сегодня" ВКонтакте

- Несколько раз мы ныряли в воду, звали на помощь людей, - рассказывает Алексей. - Но взрослые, которые были неподалеку, что не слышат нас. Они оказались обычными трусами, которые не захотели спасти жизнь человека. Они взрослые и сильные,они бы смогли бы его достать.

Фото: паблик "Лысьва Сегодня" ВКонтакте

Фото: паблик "Лысьва Сегодня" ВКонтакте

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что на вид погибшему 20-25 лет. Тело молодого человека еще не нашли. На месте работают водолазы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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