2020-06-11T08:48:00+03:00
Происшествия

«Еще немного и тело ушло бы на глубину». В Пермском крае после двух дней поисков нашли утонувшего 15-летнего подростка

Трагедия произошла в 40-метровом котловане в Гремячинском районе
Алена ОВЧИННИКОВА
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Котлован, где произошла трагедия. Фото: группа ВК "Гремячинский информер - Гремячинск Губаха Кизел".Котлован, где произошла трагедия. Фото: группа ВК "Гремячинский информер - Гремячинск Губаха Кизел".
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- Поисками утонувшего подростка в котловане в Гремячинском районе занимался опытный водолаз, - рассказали «КП»-Пермь» в пермской краевой службе спасения. – Мы работаем там уже не в первый раз. Тело утонувшего подростка находилось около самого обрыва, еще немного, и оно ушло бы на 40-метровую глубину, а для работы там у нас уже нет допуска. Максимальная глубина, на которой мы имеем право работать, составляет 12 метров. Тело подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.

Трагедия с 15-летним подростком, напомним, произошла днем, 8 июня. В жаркий день школьник решил искупаться, но начал тонуть. Спасти его не успели. По факту произошедшего проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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