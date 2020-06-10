От коронавируса в Прикамье умерли еще двое мужчин

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:36:38+03:00

Всего в регионе с диагнозом COVID-19 скончались 72 человека

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Стало известно о еще двух случаях смерти от коронавирусной инфекции в Пермском крае. За последние сутки умерли двое мужчин 50 и 58 лет.

- Основной причиной смерти у обоих стал COVID-19, - сообщает Минздрав Пермского края. - На сегодня зафиксировано 32 летальных исхода пациентов от COVID-19. Еще 40 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19.

Напомним, в регионе за минувшие сутки медики выявили рекордное число больных коронавирусом - 93 случая. Из них 32 мужчины, 50 женщин, 9 детей (4 мальчика и 5 девочек).

Среди взрослых: младше 45 лет - 29 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 24 человека старше 65 лет.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU