В Пермском крае в 40-метровом котловане утонул 15-летний подросток

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:23:05+03:00

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Трагедия с 15-летним подростком произошла днем, 8 июня в Горнозаводском районе. В теплый день школьник решил искупаться в котловане шахты № 76, заполненной ключевой водой. В некоторых местах глубина ее составляет 40 метров.

Не сумев доплыть до края котлована, подросток начал тонуть, спасти его не успели. Поиски пытались вести самостоятельно, но ни 8, ни 9 июня это сделать не удалось.

- Утром 10 июня на его поиск тела выехали водолазы краевой службы спасения, – сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» краевые спасатели. – На месте проводятся водолазные работы.

По факту произошедшего проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU