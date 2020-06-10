«Там не каждый взрослый выплывет». Подробности трагедии в Пермском крае, где утонули 15-летние подростки

- Спи сладко, ангел, - написала в соцсетях подруга утонувшего в Пермском крае 15-летнего подростка. Трагедия случилась в жаркий летний день 9 июня. Стояла 30-градусная жара. Восемь школьников - всем по 15-16 лет - пошли купаться на местный пляж в поселке Кордон Пермского края.

- У нас в поселке два пляжа, но оба они неофициальные, спасателей там нет, - объяснили местные жители. – Люди ходят туда купаться, загорать и рыбачить. Течение в реке Коса очень быстрое, не каждый взрослый сможет там выплыть, если попадет в него.

Так, увы, и случилось: школьники зашли в воду, начали купаться, но достаточно быстро их начало сносить течением. Среди подростков была девочка, она начала тонуть. Один из ребят заметил это и попытался спасти ее, выталкивая к берегу. Девочке удалось выжить, а ему самому – нет. Утонул и еще один 15-летний юноша. Выбравшиеся на берег подростки кидали в воду длинные палки обоим ребятам, которых уносило течение, но это не помогло, и два школьника утонули.

- Сегодня не стало моего друга, - написал один из ребят из этой компании. - Он был веселым, любил шутить и обижаться на шутки. Я любил его и дорожил им, я по праву могу назвать его настоящим другом, который помог бы мне в любое время. Я знал его столько, сколько знаю себя. Прости меня, ты навсегда в моем сердце.

Для небольшого поселка трагедия стала шоком. В знак скорби многие старшеклассники, учившиеся с ребятами в школе, поменяли свои аватарки в соцсетях на траурную горящую свечу. Уже известно, когда пройдут похороны одного из школьников. Тело утонувшего подростка уже нашли и доставили на берег. Тело второго мальчика ищут до сих пор.

- 9 июня произошла беда, - обратились к местным жителям сотрудники администрации Косинского муниципального округа. - На реке Коса в поселке Кордон утонули двое 15-летних подростков. Тело одного мальчика пока не найдено. Нужны добровольцы с лодками, крюками-кошками, подводными видеокамерами и всем, что может пригодиться для поиска на воде.Всем откликнувшимся огромное спасибо!

- Если местным жителям не удастся это сделать, 11 июня на место ЧП выедут водолазы краевой службы спасения, - сообщили «КП»-Пермь» пермские краевые спасатели.

По факту ЧП следователи СУ СКР по Пермскому краю проводят доследственную проверку. После установления всех обстоятельств трагедии следователь примет законное решение.

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