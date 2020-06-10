«Пытался спасти девушку, но сам погиб». В Пермском крае утонули двое подростков
Трагедия произошла в Пермском крае на реке Кордон в поселке Коса 9 июня. Следственный комитет сообщает подробности произошедшего.
Восемь подростков 15 и 16 лет купались в реке Кордон на мелководье. Постепенно течением детей унесло на глубину, и они начали тонуть. Выбравшиеся на берег пытались помощь тем, кто в воде, протягивая длинные ветки, найденные на берегу, но двое детей утонули.
Двое детей не смогли справиться с течением и утонули. Фото: СУ СК по Пермскому краю.
Один из ребят пытался помочь выплыть утопающей девушке, но сам спастись не смог.
- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка, - сообщает ведомство. - В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, по результатам проверки следователем будет принято.
ИСТОЧНИК KP.RU