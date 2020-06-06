Поиски 10-летнего мальчика в Пермском крае завершены
В Гайнском районе завершились поиски 10-летнего Кости, который пропал 3 июня. Четверо суток его разыскивали полицейские, пожарные, лесники, волонтеры – около трехсот человек.
В лесу в нескольких километрах от деревни спасатели нашли велосипед Кости, а рядом с этим местом - множество медвежьих следов. После этого часть групп волонтеров пришлось снять с поисков. На месте остались только опытные поисковики.
- Поиски не прекращались ни на секунду, на сон – пару часов, и снова в лес, - рассказали волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Местность, где пропал мальчик, очень сложная – кругом тайга, бурелом и болота. Ребенка искали с помощью вертолета и беспилотных летательных аппаратов. Ситуация осложнялась тем, что по ночам были заморозки, а Костя ушел из дома в легкой одежде - футболке и шортах.
Поисковый отряд исследовал лес, берег и дно реки Лель. За прошедшие четыре дня была обследована территория в районе поселка Лель в радиусе 3 километров, с вертолета исследована территория в радиусе 12 километров. Осмотрены все строения в поселке.
На место оперативного штаба выезжал глава Пермского края Дмитрий Махонин, который пообещал прислать поисковикам все необходимое для розысков мальчика.
И вот счастливая весть - найден! Жив!
- Он сам вышел на дорогу, пройдя пешком пол-района, - рассказали поисковики отряда "Регион59".
Сейчас мама мальчика отправилась за ним в поселок, расположенный в 60 километрах от Леля.
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ИСТОЧНИК KP.RU