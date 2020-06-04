2020-06-04T13:08:01+03:00
Общество

Лес! Тайга! Срочно нужны волонтеры для поисков 10-летнего мальчика, пропавшего на севере Прикамья

До места ехать долго, время идет
Анна Маркова
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На месте создан оперативный штаб по поиску мальчика.На месте создан оперативный штаб по поиску мальчика.Фото: архив "КП"
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В Гайнском районе продолжаются поиски 10-летнего Кости Лунегова. Мальчика в лесу уже сутки ищут полиция, следственный комитет, МЧС, добровольцы. Ребенок уехал гулять на велосипеде в лес, в районе поселка Лель, Верхнестарицкое сельское поселение. Поисковые отряды призывают людей помочь в поиске ребенка.

«Прямо сейчас нужны добровольцы на месте. Жители близлежащий районов. Только подготовленные люди! Всех, готовых присоединиться, просьба подъезжать на место поисков: Пермский край, Гайнский район, поселок Лель, ул. Центральная»

На месте поисков развернут штаб, работают волонтеры, местные правоохранительные органы, жители поселка и ближайших селений.

Расстояние до поселка Лель:

От Перми - 450 км

В тайге и на болотах ищут пропавшего в Прикамье 10-летнего мальчика

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От Чердыни - 300

От Косы - 97 км

От Кочёво - 160 км

От Юрла - 170

От Кудымкар - 240 км

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ИСТОЧНИК KP.RU

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