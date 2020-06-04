Лес! Тайга! Срочно нужны волонтеры для поисков 10-летнего мальчика, пропавшего на севере Прикамья
В Гайнском районе продолжаются поиски 10-летнего Кости Лунегова. Мальчика в лесу уже сутки ищут полиция, следственный комитет, МЧС, добровольцы. Ребенок уехал гулять на велосипеде в лес, в районе поселка Лель, Верхнестарицкое сельское поселение. Поисковые отряды призывают людей помочь в поиске ребенка.
«Прямо сейчас нужны добровольцы на месте. Жители близлежащий районов. Только подготовленные люди! Всех, готовых присоединиться, просьба подъезжать на место поисков: Пермский край, Гайнский район, поселок Лель, ул. Центральная»
На месте поисков развернут штаб, работают волонтеры, местные правоохранительные органы, жители поселка и ближайших селений.
Расстояние до поселка Лель:
От Перми - 450 км
В тайге и на болотах ищут пропавшего в Прикамье 10-летнего мальчика
От Чердыни - 300
От Косы - 97 км
От Кочёво - 160 км
От Юрла - 170
От Кудымкар - 240 км
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ИСТОЧНИК KP.RU