2020-06-04T11:09:50+03:00
Общество

В Пермском крае сутки ищут пропавшего 10-летнего мальчика

Ребенка ищут в тайге и на болотах
Анна Маркова
Поделиться:
Ребенка ищут в лесу полиция и волонтеры.Ребенка ищут в лесу полиция и волонтеры.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
Изменить размер текста:

В Гайнском районе развернуты поиски 10-летнего мальчика. Ребенок пропал вечером 3 июня в поселке Лель. Родители забеспокоились, когда ребенок не вернулся с прогулки. Сначала они пытались найти его сами. Через несколько часов, когда уже стемнело, результатов поиски так и не дали. Папа обратился за помощью в полицию.

Ночью были организованы поисково-спасательные работы: местность прочесывали наряды полиции, пожарно-спасательного гарнизона, местные лесники применяли беспилотный летательный аппарат. К 9 утра поиски результата не дали.

Выяснилось, что ребенок поехал к реке с двумя мальчишками-друзьями. С берега реки дети отправились домой разными путями: двое пошли пешком, а 10-летний мальчик поехал на велосипеде.

По просьбе главы Пермского края Дмитрия Махонина, к поискам пропавшего в Гайнском районе 10-летнего мальчика привлечены все службы экстренного реагирования. Соответствующая задача была поставлена Министерству территориальной безопасности региона.

Сейчас в селе Лель развернут оперативный штаб, руководит поисками и организовывает поисково-спасательные работы руководство МВД Пермского края.

- Поиски ребенка ведут сотрудники внутренних дел, МЧС, СУ СК России по Пермскому краю, волонтеры, а также кинологи со служебно-розыскными собаками, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Правоохранительные органы исследуют лесной массив. Поиск осложняется таежной и болотистой местностью, труднопроходимыми участками.

Из Перми в Гайнский район выехал руководитель следственного управления Сергей Сарапульцев для координации поиска.

ПРИМЕТЫ РЕБЕНКА:

Мальчик был одет в футболку синего цвета, шорты цвета хаки, резиновые тапочки. Приметы: волосы русые, рост 110-120 см. Уехал на велосипеде белого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика просьба сообщить в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае окончены поиски двух девочек

Детей нашли и везут в приют Свято-Лазаревского женского монастыря (подробнее...)

Девочки, которые сбежали из приюта, рассказали почему сделали это

Они прошли около 10 км и ночевали в лесу (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Стало известно, какие травмы получили люди в машине, которая взорвалась на ходу в Перми
Пополнение в Пермском зоопарке. Кабаны Пумба и Нуф впервые стали родителями
В Пермском крае от коронавируса выздоровел еще 41 человек
Девочки, которые сбежали из приюта, рассказали почему сделали это
В Пенсионном фонде рассказали, почему пермяки могут не получить пособия на детей от 3 до 16 лет
«Напали, похитили и требовали выкуп». В Перми начался суд над главарем банды, которая требовала 12 млн рублей
Минтруд: в России вырос прожиточный минимум
«Отсутствие кашля и одышки». В Минздраве рассказали о нетипичных симптомах коронавируса у пожилых людей
В Пермском крае запустят все пригородные поезда, отмененные из-за коронавируса
ВТБ увеличил портфель привлеченных средств в Прикамье на 12%
Проект «Азота» стал победителем Национального конкурса
В Пермском крае с 15 июня откроются налоговые инспекции
В Прикамье число преступлений, совершенных подростками, снизилось на 35,7 процента
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли пермякам посещать кладбища в Троицу
Подпишите своих близких на «Комсомольскую правду»: с 1 по 10 июня действует льготная цена на подписку
Стартовали продажи квартир в новом доме от группы компаний ПЗСП
Видео, как в Перми горит машина, в салоне которой находились люди
В Перми на ходу взорвался автомобиль с людьми
Эпидемиолог рассказал, почему в Пермском крае растет заболеваемость коронавирусом
В Пермском крае коронавирус подтвердился еще у 72 человек
12 июня в Перми начнется ретроспектива Дягилевского фестиваля
Все сразу без границ: бесплатное обслуживание по дебетовой карте
День города в Перми пройдет в режиме онлайн
Аэропорт Перми снова отменяет рейсы из-за коронавируса