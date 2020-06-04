В Пермском крае сутки ищут пропавшего 10-летнего мальчика

В Гайнском районе развернуты поиски 10-летнего мальчика. Ребенок пропал вечером 3 июня в поселке Лель. Родители забеспокоились, когда ребенок не вернулся с прогулки. Сначала они пытались найти его сами. Через несколько часов, когда уже стемнело, результатов поиски так и не дали. Папа обратился за помощью в полицию.

Ночью были организованы поисково-спасательные работы: местность прочесывали наряды полиции, пожарно-спасательного гарнизона, местные лесники применяли беспилотный летательный аппарат. К 9 утра поиски результата не дали.

Выяснилось, что ребенок поехал к реке с двумя мальчишками-друзьями. С берега реки дети отправились домой разными путями: двое пошли пешком, а 10-летний мальчик поехал на велосипеде.

По просьбе главы Пермского края Дмитрия Махонина, к поискам пропавшего в Гайнском районе 10-летнего мальчика привлечены все службы экстренного реагирования. Соответствующая задача была поставлена Министерству территориальной безопасности региона.

Сейчас в селе Лель развернут оперативный штаб, руководит поисками и организовывает поисково-спасательные работы руководство МВД Пермского края.

- Поиски ребенка ведут сотрудники внутренних дел, МЧС, СУ СК России по Пермскому краю, волонтеры, а также кинологи со служебно-розыскными собаками, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Правоохранительные органы исследуют лесной массив. Поиск осложняется таежной и болотистой местностью, труднопроходимыми участками.

Из Перми в Гайнский район выехал руководитель следственного управления Сергей Сарапульцев для координации поиска.

ПРИМЕТЫ РЕБЕНКА:

Мальчик был одет в футболку синего цвета, шорты цвета хаки, резиновые тапочки. Приметы: волосы русые, рост 110-120 см. Уехал на велосипеде белого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика просьба сообщить в полицию.

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