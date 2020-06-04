2020-06-04T12:20:10+03:00
Общество

«Нашли велосипед». Подробности с места поисков 10-летнего мальчика, пропавшего в Прикамье

Ребенка ищут уже сутки
Анна Маркова
Поделиться:
В поисках принимают участие 157 человек.В поисках принимают участие 157 человек.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае продолжаются поиски 10-летнего мальчика, который накануне вечером пропал в Гайнском районе.

В поселок Лель также отправился автобус с волонтерами поискового отряда им. Ирины Бухановой, которые также принимают участие в них.

- Площадь поиска очень большая, рассказывает Ксения Макарова, координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой. - Добраться до места, где сейчас проходят поиски очень сложно, там почти нет дороги. В 12 часов дня была сформирована очередная группа, которая выдвинулась на поиски. Экипажи формируются только на проходимых машинах и подготовленные к лесу люди.

Помочь могут люди, у которых есть квадрокоптеры, вездеходные машины, квадроциклы, в общем техника, которая сможет передвигаться по непроходимой местности. Штаб сможет сформировать дополнительные экипажи, также волонтеры призывают помочь охотников.

- Ранее мальчик из дома не уходил, не пропадал, велосипед был найден в лесу, - говорит Ксения Макарова. Осложняется ситуация тем, что ночью была отрицательная температура -3 градуса, ребенок в одной футболке. Поиски будут продолжатся круглосуточно, пока мальчик не будет найден.

По информации оперативного штаба в поисках участвуют 157 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Пермском крае сутки ищут пропавшего 10-летнего мальчика

Ребенка ищут в тайге и на болотах (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае прорвало нефтепровод
В Прикамье выявили коронавирус у воспитанника детского садика
«Нашли велосипед». Подробности с места поисков 10-летнего мальчика, пропавшего в Прикамье
Райффайзенбанк: 38% россиян планируют сэкономить на отпуске
В Пермском крае коронавирус выявлен еще у 51 человек
Стало известно, какие травмы получили люди в машине, которая взорвалась на ходу в Перми
Пополнение в Пермском зоопарке. Кабаны Пумба и Нуф впервые стали родителями
В Пермском крае от коронавируса выздоровел еще 41 человек
Девочки, которые сбежали из приюта, рассказали почему сделали это
В Пенсионном фонде рассказали, почему пермяки могут не получить пособия на детей от 3 до 16 лет
«Напали, похитили и требовали выкуп». В Перми начался суд над главарем банды, которая требовала 12 млн рублей
Минтруд: в России вырос прожиточный минимум
«Отсутствие кашля и одышки». В Минздраве рассказали о нетипичных симптомах коронавируса у пожилых людей
В Пермском крае запустят все пригородные поезда, отмененные из-за коронавируса
ВТБ увеличил портфель привлеченных средств в Прикамье на 12%
Проект «Азота» стал победителем Национального конкурса
В Пермском крае с 15 июня откроются налоговые инспекции
В Прикамье число преступлений, совершенных подростками, снизилось на 35,7 процента
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли пермякам посещать кладбища в Троицу
Подпишите своих близких на «Комсомольскую правду»: с 1 по 10 июня действует льготная цена на подписку
Стартовали продажи квартир в новом доме от группы компаний ПЗСП
Видео, как в Перми горит машина, в салоне которой находились люди
В Перми на ходу взорвался автомобиль с людьми
Эпидемиолог рассказал, почему в Пермском крае растет заболеваемость коронавирусом
В Пермском крае коронавирус подтвердился еще у 72 человек
12 июня в Перми начнется ретроспектива Дягилевского фестиваля
Все сразу без границ: бесплатное обслуживание по дебетовой карте
День города в Перми пройдет в режиме онлайн
Аэропорт Перми снова отменяет рейсы из-за коронавируса