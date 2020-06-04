«Нашли велосипед». Подробности с места поисков 10-летнего мальчика, пропавшего в Прикамье

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:20:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае продолжаются поиски 10-летнего мальчика, который накануне вечером пропал в Гайнском районе.

В поселок Лель также отправился автобус с волонтерами поискового отряда им. Ирины Бухановой, которые также принимают участие в них.

- Площадь поиска очень большая, рассказывает Ксения Макарова, координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой. - Добраться до места, где сейчас проходят поиски очень сложно, там почти нет дороги. В 12 часов дня была сформирована очередная группа, которая выдвинулась на поиски. Экипажи формируются только на проходимых машинах и подготовленные к лесу люди.

Помочь могут люди, у которых есть квадрокоптеры, вездеходные машины, квадроциклы, в общем техника, которая сможет передвигаться по непроходимой местности. Штаб сможет сформировать дополнительные экипажи, также волонтеры призывают помочь охотников.

- Ранее мальчик из дома не уходил, не пропадал, велосипед был найден в лесу, - говорит Ксения Макарова. Осложняется ситуация тем, что ночью была отрицательная температура -3 градуса, ребенок в одной футболке. Поиски будут продолжатся круглосуточно, пока мальчик не будет найден.

По информации оперативного штаба в поисках участвуют 157 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Пермском крае сутки ищут пропавшего 10-летнего мальчика

Ребенка ищут в тайге и на болотах (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU