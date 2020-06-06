2020-06-06T12:46:14+03:00
Происшествия

«Часть групп с поиска пришлось снять». В Прикамье четвертые сутки продолжаются поиски 10-летнего мальчика

Волонтеры обращаются к пермякам с просьбой о помощи
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Костя пропал 3 июняКостя пропал 3 июня
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Четвертые сутки в Гайнском районе продолжаются поиски 10-летнего Кости Лунегова. 3 июня мальчик поехал кататься на велосипеде и не вернулся домой. Ночью были организованы поисково-спасательные работы: местность прочесывали наряды полиции, пожарные, местные лесники,

На следующее утро в нескольких километрах от деревни спасатели нашли велосипед Кости, а рядом с этим местом множество следов медведя.

Спустя сутки после исчезновения Кости, Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Это было необходимо для проведения всех необходимых следственных мероприятий и привлечения дополнительных сил и средств.

Сейчас поиски мальчика ведут более 150 человек – это 14 поисковых групп, 6 кинологических расчетов, 3 беспилотных летательных аппарата.

- Поиск в лесу осложняется почти полным отсутствием связи и наличием диких животных - после обнаружения следов медведя часть групп пришлось снять, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт». – Но на место продолжают прибывать опытные поисковики, которые хорошо знают методики поисков.

Волонтеры обращаются к пермякам за помощью:

- Если вы хотите помочь в поисках, то у вас есть возможность помочь топливом - оплатить бензин, который поступит ребятам на топливную карту, - сообщили в отряде. - Это можно сделать, не выходя из дома: отправьте слово ПОИСК и сумму от 100 до 15 000 на номер 7878.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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