«Устраивать шумные пикнички на дачах никто не позволит!» В условиях коронавируса в Прикамье обещают патрулировать коттеджные поселки и дачные кооперативы

Давайте честно признаемся: грядущие суббота и воскресенье традиционно ассоциируются у многих из нас с выездом на природу, за город, на дачу-огород, в лес за подснежниками, а то и на речку с удочкой. Тем более, что солнечные теплые деньки вроде бы «благоприятствуют».

В губернаторском указе о всеобщей самоизоляции сделали для дачников послабление – разрешили сменить место самоизоляции городское на загородное.

Чуть позже члены оперативного штаба прокомментировали: если через неделю дачники решат вернуться домой, например, за продуктами, никто их штрафовать за это не будет.

Не получится ли так, что под видом садоводов за город прорвутся любители шумных пикничков?

НА ВЫЕЗДЕ ИЗ ГОРОДА МОГУТ ПРОВЕРИТЬ БАГАЖНИК

Первый кордон на пути таких потенциальных нарушителей самоизоляции обещают поставить – уже поставили - на выезде из города.

- На всех выездах из Перми будут посты ДПС, их количество увеличено в 1,5 раза. - сообщили в краевой ГИБДД. - У тех, кто едет на дачу, патрули будут проверять паспорта и документы на дачный участок, а также документы на детей или родственников, если они будут изолироваться вместе с вами. Могут попросить показать, что лежит в багажнике. Не надо быть провидцем, чтобы понять: везут люди запасы еды для недельной самоизоляции или снедь для пикника. Особенно пристально будут проверять выезжающих из города в пятницу, субботу и воскресенье.

- Как собираются следить за тем, чтобы люди не ездили туда-сюда – станут записывать номера машин?

- Записывать номера никто не будет, но в составе патрулей будут одни и те же сотрудники госавтоинспекции, у них хорошая память. Они будут дежурить круглосуточно – покинут пост, только когда приедут сменщики. Так что и ночью проскочить не удастся.

В ОГОРОДЕ РАБОТАТЬ БУДЕТ МОЖНО

На сколько дней можно будет все-таки выехать на дачу?

- От недели и больше, - отвечают по официальному телефону доверия 258-07-87.

- Можно ли будет выходить в огород поработать?

- Передвигаться можно будет в пределах дачного участка. Никаких походов в лес за подснежниками или на речку с удочкой. Дойти или доехать можно будет только до ближайшего магазина, как и в городе. Но при этом нужно будет иметь документы, маску и перчатки. В сельских населенных пунктах также будут работать патрули.

- Допускается ли хоть поздороваться с соседями?

- Только на расстоянии не менее 1,5 метров и в маске. Совместные с соседями посиделки на даче не допускаются.

МОБИЛЬНЫЕ ПАТРУЛИ, ДРУЖИННИКИ И КАЗАКИ

А вообще, патрули будут заглядывать туда, где расположены дачи? Прежде их там никогда не видели.

- Будут, - отвечают в администрации Пермского района. – У нас сформированы специальные мобильные бригады. Сотрудники полиции, дружинники на машинах будут объезжать дачные кооперативы и коттеджные поселки. Будут работать участковые, кое-где, например, в поселке Юг и Юго-Камский к патрулированию подключаются казаки. По громкоговорителям будет вестись разъяснительная работа о недопущении нарушения на дачах режима самоизоляции. На досках объявлений в кооперативах развесим соответствующие памятки. Устраивать шумные пикники на дачах никто не позволит.

О ЧЕМ НЕ ЗАБЫТЬ?

"Не качайтесь на качелях, обливайте фрукты кипятком и откажитесь от чипсов". Советы главного терапевта Минздрава Пермского края, как пережить изоляцию. 00:00 00:00

В Пермском отделении Союза садоводов России дают несколько советов тем, кто все же решиться поехать на дачу:

- полностью зарядите телефон – на даче могут отключить электричество, и если ваш телефон разрядится, вы рискуете остаться без связи;

- отключите в городской квартире воду и свет;

- оставьте соседям номер своего телефона;

- возьмите с собой аптечку и все необходимые лекарства;

- не забудьте прихватить с собой недельный запас воды – весной в скважине она может быть плохая.

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