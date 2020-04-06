Самые свежие новости о ситуации с коронавирусом в Перми и Пермском крае: смотрите прямую трансляцию брифинга руководителей Минздрава и Минсоцразвития

Сегодня, 6 апреля, в 17.30 на сайте «КП» ждите прямую трансляцию с брифинга министра здравоохранения пермского края Оксаны Мелеховой и министра социального развития Прикамья Павла Фокина.

Какая складывается на эту минуту ситуация по противодействию коронавирусной инфекции в Перми и Пермском крае? Насколько действенны предпринимаемые меры после введения режима полной самоизоляции в Прикамье в связи с коронавирусом? Какой будет процедура постановки на учет по безработице? Будут ли как-то продлять неиспользованные из-за режима самоизоляции проездные билеты? Какие вообще меры поддержки предполагаются для различных категорий граждан – дошкольников, школьников, студентов, пенсионеров?

Сегодня вечером также нам обещали сообщить о некоторой корректировке требований режима самоизоляции, например, смогут ли садоводы выехать на дачи и приобрести саженцы.

Словом, каждый день приносит нам все новые и новые вопросы. Ответы на некоторые из них, надеемся, вы сможете получить из первых уст на брифинге министра здравоохранения пермского края Оксаны Мелеховой и министра социального развития Прикамья Павла Фокина.

Следите за трансляцией на сайте «Комсомольской правды». Она должна начаться в 17.30.

Присылайте нам ваши вопросы в комментариях под трансляцией, и мы их постараемся задать на брифинге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

6 апреля пермские школьники начнут учиться дистанционно

Если дома нет технической возможности, то задания дети будут получать по телефону (Подробнее...)

Эпидемиологи рассказали, когда в Перми ожидается пик коронавируса

Три главных вопроса о коронавирусе в Перми (подробнее…)

Из пермской больницы выписали двух пациентов, вылечившихся от коронавируса

Это первые пермяки, у которых обнаружили вирус (Подробнее...)

«Ему было 48». В Перми официально зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В краевой инфекционной больнице в Прикамье лежат еще 12 человек с положительным тестом на COVID-19 [аудио] (Подробнее...)

«Я верю, что это просто ОРВИ». Пермская журналистка, которую лечили от пневмонии, умерла от коронавируса

Глава Прикамья резко осудил тех, кто попытался скрыть реальную причину смерти Насти Петровой.[аудио] (Подробнее...)