Режим полной самоизоляции в Перми из-за коронавируса: 7 вопросов о том, что допустимо и что запрещено

В условиях режима полной самоизоляции, объявленного в Прикамье, могут возникать самые разные жизненные ситуации. Власти пообещали анализировать наиболее распространенные из них и по возможности вносить в требования губернаторского указа о всеобщей изоляции определенные коррективы.

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заместитель руководителя администрации губернатора Лев Гершанок ответил на вопросы радиослушателей. Вот некоторые из его ответов.

- Какие штрафы сейчас предусмотрены за нарушение режима самоизоляции? Насколько их жестко будут применять сотрудники полиции?

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- Мы рассчитываем на то, что граждане будут добросовестно исполнять требования, и крайние меры в виде штрафов и задержаний не потребуется широко применять. Тем не менее, мы можем привлекать нарушителей по статье 6.3 Кодекса административных правонарушений РФ. Штрафы для граждан в соответствии с поправками, принятыми Госдумой, составляют от 15 до 40 тысяч рублей. Мы ориентируем патрули на то, чтобы штрафы были самой крайней мерой, и применялись только тогда, когда нет других возможностей предотвратить административное правонарушение.

- Я был на даче когда ввели режим всеобщей самоизоляции. Можно ли мне вернуться домой?

- Сейчас подобных вопросов поступает достаточно много. В субботу они были рассмотрены на заседании оперативного штаба. С сегодняшнего дна допускается выезд человека с дачи, из санатория, с места прежней работы. Это рассматривается как перемещение из места временного пребывания к месту постоянной самоизоляции. Также в субботу глава Прикамья Дмитрий Махонин дал поручение проработать «дачный вопрос» - продумать, каким образом люди смогут ездить на дачу и где им приобрести саженцы. В ближайшее время этот вопрос будет вынесен на обсуждение оперативного штаба.

- Могу ли я забрать сына от бабушки - мы его отправили в деревню на каникулы.

- Это также допускается, это будет рассматриваться как перемещение к месту самоизоляции, только надо запастись документами о том, что это ваш сын, и вы везете его от родственника.

- Что делать, если ближайшая аптека расположена не через 100 метров, а дальше?

- Это распространенное заблуждение: в губернаторском указе говориться, что можно выгуливать домашних животных и прогуливаться самому в районе не дальше 100 метров от дома. Для приобретения продуктов питания или лекарств можно сходить до ближайшего магазина или аптеки.

- А если я пойду до магазина, который расположен немного дальше, чем ближайший, это будет уже нарушением?

- Строго говоря, да.

- Обязана ли управляющая компания проводить дезинфекцию подъездов, если в нашем доме нет жильцов, которые бы контактировали с людьми из группы риска?

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- Управляющие компании и ТСЖ обязаны проводить тщательную дезинфицирующую уборку во всех подъездах, независимо от того, кто в них проживает.

- Почему сокращается количество автобусов, на некоторых маршрутах они утром были забиты битком.

- Мы поставим это вопрос перед руководителями краевого центра, переполненных автобусов в городе быть не должно.

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