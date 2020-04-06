«А давайте кошкой страйк выбьем?» Семья пермяков на самоизоляции устроила от безделья жестокую игру с домашним питомцем

Шокирующее видео появилось 5 апреля в соцсетях. Опубликовала его семья пермяков, которая мается дома на самоизоляции и уже не знает, чем занять. Родители устроили домашний боулинг, а в качестве шара решили использовать домашнего питомца. Дочь умоляла не делать этого, но мама и папа даже и слушать ее не стали.

А сейчас полетит рыжая кошка!

Домашнее видео, которое родители опубликовали потом в соцсетях, начиналось с того, что девочка лет девяти составила на полу несколько баллонов из-под пива, заполненные водой. Сверху положила круглую дощечку и понесла папе мяч – разбивать фигуру.

- А давайте кошками страйк выбьем? – предложила мама, снимающая все это на видео.

- Нет! – возразила девочка.

- О, давайте кошек кидать! – поддержал идею отец.

- Нет! – просила дочь.

- Чего нет?

- Нет! Нет! – кричала девочка, когда отец схватил в руки домашнего питомца. – Нет, нет, мама, нет!

- Страйк! – заорал папаша, запустив кота в цель. – Сейчас полетит рыжая кошка!

И в это мгновение бедный котик пролетел по воздуху метра три и влетел в баллоны с водой.

- Есть! – взвизгнул от радости папаша и подытожил: – Самоизоляция!

А потом спросил убегающую от ненормального хозяина животинку: «Кошка, ты как?»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/771194" frameborder="0"></iframe> Пермяк играет кошкой в боулинг.

«Меня затравили в соцсетях»

Публикуя видео в соцсетях, живодер написал, что у него дома от скуки все уже с ума сходят. Но возмущенные пользователи не оценили его юмора.

«У детей игрушки – баллоны от пива?», «Да за такое видео его штрафовать надо и в опеку сообщить», «Животному было больно, и уже не важно, что это их питомец, это жестокое обращение», «А потом мы спрашиваем, почему у нас дети такие жестокие растут», «Пьяные голоса, бардак дома и животное, которому не повезло с семьей», - комментируют они.

Через несколько часов автор видео начал жаловаться, что ему устроили в соцсетях настоящую травлю, и что он будет обращаться в полицию, так как свое обращение с котом он не считает жестоким, и животное, снятое на видео, никак не пострадало. А вот он после льющегося на него негатива - да.

- Опубликовавший видео пермяк в органы внутренних дел с заявлением о травле не обращался, - прокомментировали «Комсомольской правде» в группе по связям со СМИ пермского городского Управления МВД. – Однако по факту публикации видеоролика подготовлен и зарегистрирован рапорт и будет проведена проверка по факту жестокого обращения с животным.

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