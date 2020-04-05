Коронавирус в Перми, последние новости на 6 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

На данный момент в Пермском крае не выявлено новых случаев заражения. Диагноз коронавирус официально подтвержден у 21 жителя Перми и Пермского края, 16 человек проходят лечение. Троих выписали. Два человека за этот период скончались.

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Оба пациента скончались 31 марта. 48-летний мужчина, имеющий онкологическое заболевание, прилетел из Испании. Также от коронавируса умерла 36-летняя пермская журналистка Анастасия Петрова.

По информации оперштаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае количество заболевших составляет 21 человек, на лечении находятся 16 человек, трое выздоровели и выписались из больницы домой, двое скончались.

На домашней самоизоляции сейчас находятся 4184 человека. Всего в специализированных медучреждениях проходят лечение 33 человека (16 человек с коронавирусом, а также 17 пациентов с признаками ОРВИ

У 5 сотрудников пермской инфекционной больницы предварительно подтвердился коронавирус. Сейчас все заболевших находятся в изолированных боксах. Медучреждение закрылосб на карантин.

Напомним, со 2 апреля в Пермском крае действует режим полной самоизоляции. Но появились и добрые новости: с 6 апреля пермские школьники, заскучавшие на длительных каникулах, начнут учиться дистанционно.

Подробнее о новой форме обучения можно будет узнать на родительских собраниях, которые пройдут с 6 по 8 апреля в режиме онлайн. Расписание можно узнать на сайте школы, где учится ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU