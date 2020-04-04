«Зато будет, что рассказать детям». Пермяки из-за коронавируса поженились в защитных костюмах

- Когда в феврале Паша предложил мне руку и сердце, в России и намека не было на то, что к нам придет коронавирус, - улыбается 26-летняя пермячка Елена Носенко, рассказывая свою историю любви, которая не могла ждать окончания карантина. – Я подумала, ответила «да» и мы почти сразу же пошли в ЗАГС подавать заявление. Дату выбрали 3 апреля.

Вместо букета – домашний цветок в горшке

Елена и Павел познакомились в 2014 году в Дивноморске Краснодарского края. Они оба жили в Перми, а отдыхать приехали на берег Черного моря. Это был красивый курортный роман. Вспыхнувшие на морском берегу чувства молодой человек и девушка бережно хранили несколько лет и вот, наконец, будущий жених вымолвил: «Милая, ты выйдешь за меня замуж?»

Пара начала готовиться к предстоящей свадьбе. Ребята написали приглашения родным и друзьям со всех уголков России: из Москвы, Питера, Челябинска и других городов Пермского края.

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- Когда еще ничего не предвещало беды, мы бронировали ресторан, искали свадебное платье и костюм, закупали продукты, - рассказывает Елена. – Но когда на прошлой неделе в Перми закрылись все рестораны, мы начали думать, что же нам делать? В итоге решили отметить свадьбу дома. Продумали оформление и то, чем будем угощать гостей.

В ЗАГСе молодоженов предупредили, что свадьбу они могут перенести на более поздний срок, но ребята решили, что не будут этого делать, потому что шли к этому шагу долгие шесть лет.

На регистрации Елена и Павел были в масках и перчатках. Фото: семейный архив.

- Тогда нас попросили быть на регистрации в масках и перчатках, и предупредили, что средства индивидуальной защиты будут и на работнике ЗАГСа, - улыбается Елена. – Свадебные наряды у нас, конечно, уже были, а вот макияж, прическа и цветы накрылись. Салоны красоты и магазины цветов не работали, поэтому мы «выкручивались» как могли. В качестве букета взяли свой домашний цветок в горшке, оформили его подручными материалами и взяли на регистрацию для фотосессии.

Главный гость на свадьбе – любимая собака

Из-за режима самоизоляции, который ввели в Пермском крае все визиты гостей из других городов в итоге пришлось отменить, им пришлось сдать свои билеты. А на торжественную регистрацию молодожены приехали совсем одни. Но чтобы родные и близкие видели все, что происходит во время торжественной части, молодожены организовали онлайн трансляцию.

Гости наблюдали, как проходит регистрация брака в эпидемию коронавируса в режиме онлайн. Фото: семейный архив.

- Зато потом мы быстро переоделись в защитные костюмы и устроили необычную свадебную фотосессию, чтобы было потом что рассказывать свои детям, - смеются новоиспеченные супруги. – А свою свадьбу мы отметили дома в компании со своей собакой. Мы нисколько не расстроились, прекрасно понимаем, что время сейчас такое, поэтому свадебное путешествие и праздничный вечер с родными перенесем на то время, когда это все останется позади!

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