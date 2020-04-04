2020-04-04T14:11:20+03:00
Коронавирус Covid-19

«Зато будет, что рассказать детям». Пермяки из-за коронавируса поженились в защитных костюмах

Правда, гостям пришлось наблюдать за торжественной регистрацией с помощью интернета [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Молодожены не расстроились, говорят, что о коронавирусе потом будут рассказывать своим детям. Фото: семейный архив.Молодожены не расстроились, говорят, что о коронавирусе потом будут рассказывать своим детям. Фото: семейный архив.
Изменить размер текста:

- Когда в феврале Паша предложил мне руку и сердце, в России и намека не было на то, что к нам придет коронавирус, - улыбается 26-летняя пермячка Елена Носенко, рассказывая свою историю любви, которая не могла ждать окончания карантина. – Я подумала, ответила «да» и мы почти сразу же пошли в ЗАГС подавать заявление. Дату выбрали 3 апреля.

Вместо букета – домашний цветок в горшке

Елена и Павел познакомились в 2014 году в Дивноморске Краснодарского края. Они оба жили в Перми, а отдыхать приехали на берег Черного моря. Это был красивый курортный роман. Вспыхнувшие на морском берегу чувства молодой человек и девушка бережно хранили несколько лет и вот, наконец, будущий жених вымолвил: «Милая, ты выйдешь за меня замуж?»

Пара начала готовиться к предстоящей свадьбе. Ребята написали приглашения родным и друзьям со всех уголков России: из Москвы, Питера, Челябинска и других городов Пермского края.

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности

00:00
00:00

- Когда еще ничего не предвещало беды, мы бронировали ресторан, искали свадебное платье и костюм, закупали продукты, - рассказывает Елена. – Но когда на прошлой неделе в Перми закрылись все рестораны, мы начали думать, что же нам делать? В итоге решили отметить свадьбу дома. Продумали оформление и то, чем будем угощать гостей.

В ЗАГСе молодоженов предупредили, что свадьбу они могут перенести на более поздний срок, но ребята решили, что не будут этого делать, потому что шли к этому шагу долгие шесть лет.

На регистрации Елена и Павел были в масках и перчатках. Фото: семейный архив.

На регистрации Елена и Павел были в масках и перчатках. Фото: семейный архив.

- Тогда нас попросили быть на регистрации в масках и перчатках, и предупредили, что средства индивидуальной защиты будут и на работнике ЗАГСа, - улыбается Елена. – Свадебные наряды у нас, конечно, уже были, а вот макияж, прическа и цветы накрылись. Салоны красоты и магазины цветов не работали, поэтому мы «выкручивались» как могли. В качестве букета взяли свой домашний цветок в горшке, оформили его подручными материалами и взяли на регистрацию для фотосессии.

Главный гость на свадьбе – любимая собака

Из-за режима самоизоляции, который ввели в Пермском крае все визиты гостей из других городов в итоге пришлось отменить, им пришлось сдать свои билеты. А на торжественную регистрацию молодожены приехали совсем одни. Но чтобы родные и близкие видели все, что происходит во время торжественной части, молодожены организовали онлайн трансляцию.

Гости наблюдали, как проходит регистрация брака в эпидемию коронавируса в режиме онлайн. Фото: семейный архив.

Гости наблюдали, как проходит регистрация брака в эпидемию коронавируса в режиме онлайн. Фото: семейный архив.

- Зато потом мы быстро переоделись в защитные костюмы и устроили необычную свадебную фотосессию, чтобы было потом что рассказывать свои детям, - смеются новоиспеченные супруги. – А свою свадьбу мы отметили дома в компании со своей собакой. Мы нисколько не расстроились, прекрасно понимаем, что время сейчас такое, поэтому свадебное путешествие и праздничный вечер с родными перенесем на то время, когда это все останется позади!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число заболевших коронавирусом в Перми на 4 апреля 2020 года составило 21 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 4 апреля 2020 года (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Блата для випов не будет». Глава региона поручил создать в больницах равные условия для лечения больных Covid-19
25 пермских футболисток не могут вернуться домой из Турции
«32 в больнице, на карантине 3079». Пермский минздрав озвучил новые цифры по ситуации с коронавирусом на утро 4 апреля
«От тысячи до миллиона рублей». Пермякам напомнили о штрафах за несоблюдение режима самоизоляции
Сокровища гробницы Тутанхамона пермяки могут посмотреть в режиме онлайн
«Вскрывали машины и похищали ценности». Полиция ищет пермяков, пострадавших от преступной группы
Благотворители начали поставлять в пермские больницы аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты
В Перми загорелся автомобиль «скорой помощи», в котором бригада ехала с вызова
6 апреля пермские школьники начнут учиться дистанционно
«Мы против безнаказанных неплатежей». Энергетики обращаются к пермякам
Кому власти Прикамья разрешили передвигаться по городу
«Облил бензином и гонялся со спичками». Житель Прикамья пытался заживо сжечь бросившую его супругу
В центре Перми из окна многоэтажки выпала женщина
В период режима самоизоляции в Перми продолжают усиленно мыть улицы
За сутки сотрудники пермской полиции выявили 53 нарушения режима самоизоляции
«Были внимательны и терпеливы». Вылечившаяся от коронавируса женщина поблагодарила пермских врачей
Пермские судебные приставы закрыли салон красоты, который продолжал работать в период самоизоляции
Сотрудники курорта «Усть-Качка» в Пермском крае сохранят свои рабочие места
Пермяк, которого осудили за распространение ложной информации о коронавирусе, записал видеообращение
В Пермском крае запойная мать морила голодом и истязала троих малолетних детей
В Перми спасатели освободили щенков, которые запутались в колючей проволоке
«Находится на ИВЛ». В Перми один из пациентов с подтвержденным диагнозом находится в тяжелом состоянии
В Пермском крае зафиксирован еще один случай коронавируса
В Перми все парковки до конца апреля будут бесплатными
Двух пермяков с подозрением на коронавирус отправят в больницу принудительно
Сотрудники пермской инфекционной больницы госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Прикамье тесты на коронавирус начали исследовать еще в двух лабораториях