«Помогите, мы хотим вернуться домой живыми!». Что известно о больнице в Коми, где 55 медиков и пациентов заразились коронавирусом

Похоже, свой Diamond Princess появился теперь и в России. Только это не шикарный круизный лайнер, на борту которого коронавирусом заразился каждый шестой пассажир, а семиэтажное здание Эжвинской больницы в Сыктывкаре, в столице республики Коми. Здесь коронавирус обнаружили у каждого пятого пациента!

И это даже не эпидемия, а настоящая вспышка заражения коронавирусом. Опасная болезнь в считанные дни подтвердилась у 55 из 263 пациентов, находящихся в здании медучреждения. Есть заболевшие и среди медработников.

На фоне скандала, попавшего на страницы мировых СМИ, губернатор Сергей Гапликов, руководивший регионом четыре года, записал обращение к жителям республики Коми и подал в отставку.

За неделю с четырех до 55 случаев

- Это мое решение. Оно принято после долгих и серьезных размышлений. Я считаю его единственно верным. Так совпало, что момент сложения моих полномочий сопряжен с непростыми временами в нашей жизни. Пусть сделанная нами работа станет надежным фундаментом для работы нового руководства региона. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы, - объяснился Сергей Гапликов с жителями.

А ведь буквально накануне губернатор вместе с министром здравоохранения Коми Дмитрием Березиным осмотрели новый госпиталь для больных коронавирусом. Его строили как республиканский онкодиспансер, но в тяжелое время решили перепрофилировать под борьбу с коронавирусом.

Но ситуация в Эжвинской больнице развивалась просто стремительно: 25 марта коронавирус официально подтвердили у 4 человек, 31-го – у 22-х, а 2 апреля у 55! И многие в Коми не исключают, что мгновенная вспышка коронавируса в регионе стала причиной неожиданного и скоропалительного ухода Сергея Гапликова.

В тот же день временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Владимир Уйба, бывший замглавы минздрава России. Ему теперь и придется разбираться с этим «надежным фундаментом».

Часть медиков живет в больнице, остальные после смены уходят домой

Полностью закрыли на карантин Эжвинскую больницу 25 марта. В этот день пришло официальное подтверждение, что у заведующего 1-м хирургическим отделением Андрея Керна и еще трех пациентов – коронавирус.

На тот день в медучреждении находилось 263 человека: врачи и пациенты. По условиям карантина все эти люди – вне зависимости – пациент ты или доктор - должны находиться в закрытом помещении, но больные жалуются, что не раз видели, как врачи и медперсонал расходятся по домам. Пациенты больницы, где свирепствует COVID-19, снимают и публикуют ролики в соцсетях.

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- Нас здесь 29 человек, мы лежим в гинекологическом отделении на пятом этаже, - записали свое обращение напуганные мамочки. - Никакого лечения мы уже не получаем, наши выписки готовы, первичные и вторичные тесты у нас отрицательные. Очаг инфекции находится на третьем этаже. Министр здравоохранения Березин утверждает, что он «купирован», однако мы знаем, что этих больных возят на рентген на шестой этаж. На 1 апреля у нас в больнице было уже 54 случая! Все ждут, чтобы и мы заразились? Город на самоизоляции, родные не могут приносить нам передачи, а то, чем нас кормят, оставляет желать лучшего. Мы согласны на самоизоляцию или размещение в обсерваторе или санатории. Мы все мамы, мы хотим живыми вернуться домой. Помогите нам!

В больнице объясняют, что врачи, медсестры и санитарки, которые работают в коронавирусном изоляторе, действительно полностью изолированы от общества. У них есть время для отдыха, но из-за карантина домой уйти они не могут.

А у медработников из другого корпуса, у которых анализ на коронавирус отрицательный, режим более мягкий. Они работают сменами, а на выходные уходят домой. А вот выписать здоровых и мечтающих попасть домой пациенток гинекологического отделения могут только после 14-дневного карантина, если у них за это время не появится симптомов болезни.

Еще один пациент снял и выложил в соцсети видео из самой Эжвинской больницы. На кадрах - коридоры 2-го хирургического отделения: в здании – пусто и тихо, проход в соседнее отделение забаррикадирован стульями.

- Даже душ нам принять здесь проблематично, вчера установили железную конструкцию и обещают повесить шторки, - рассказывает он.

«Не надо выяснять, кто виноват, лучше поддержите нас»

Опубликовали свое видео из закрытой на карантин больницы и доктора.

- 25 марта мы закрылись на строгий карантин, заболевших поместили в изолятор, - рассказал врач-хирург Андрей Гаврилов. – Сначала планировали, что он продлится две недели, но, похоже, срок увеличится. Ситуация в больнице спокойная и стабильная, медперсонал продолжает свою работу, пациенты получают лечение, внутрь никто не допускается. И пациенты, и медицинские работники обеспечены питанием из одноразовой посуды, у всех есть средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ. Паники нет, коллеги понимают, что нужно собрать силу воли и профессионализм, а пациентам набраться терпения. Многие мои коллеги самоизолировались в стенах больницы. Все они скучают по своим родным и близким. Они сейчас работают, время отдыха и работы у них расписано по часам. Свободное время чаще проводят за чтением, общаются с родными по видеосвязи. Я горжусь своими коллегами. Очаг заражения мы купировали и взяли под контроль, иначе зараженных было больше. Мы читаем соцсети, где не перестают выяснять, с кого началось заражение. Нам здесь непросто, поэтому вместо этого лучше поддерживайте нас, а также своих родных и близких.

К слову сказать, жители Сыктывкара, и так, чем могут, поддерживают и врачей, и пациентов, оказавшихся в безвыходной ситуации. Одни волонтеры устроили акцию и собирают шашки, шахматы, журналы и наборы для рукоделия, чтобы скрасить досуг пациентов. Другие организовали доставку горячего питания для врачей, а третьи снимают ролики в поддержку медиков и публикуют их в соцсетях.

Это вынужденные меры

- Мы понимаем, как пациентам, получившим отрицательные результаты по коронавирусу, тяжело оставаться в стенах больницы и не видеться с близкими, - объяснил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин. - Но это вынужденные меры. Мы приложили все усилия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса внутри учреждения и подготовить в городе обсерватор. Вскоре планируем перевезти туда пациентов гинекологических отделений № 1 и № 2, а также трех пациентов неврологического отделения, которые уже по состоянию здоровья могут быть выписаны.

А освободившийся терапевтический корпус планируется продезинфицировать и подготовить для приема коронавирусных пациентов.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

Уже подтверждены два летальных случая

Все, кто находится сейчас в стенах больницы, разделены по отделениям, корпусам и этажам, в зависимости от результата анализов на коронавирус. Тест прошли и пациенты, и медработники. К счастью, у 47 заразившихся коронавирусной инфекцией, болезнь протекает в легкой и средней форме, пятеро заболевших находятся в реанимации.

Не обошлась массовая вспышка без жертв. 3 апреля Республиканский Роспотребнадзор официально подтвердил два летальных случая у пациентов с коронавирусом. Известно, что 31 марта скончалась 61-летняя женщина, работавшая в Эжвинской больнице завхозом, а чуть ранее скончалась пожилая пациентка хирургического отделения, которая лечилась у Андрея Керна.

Ну а теперь самый важный вопрос, как случилось так, что городская больница стала очагом заражения такого огромного количества людей? Сейчас причину этого выясняют в следственном комитете.

- Следственными органами СК РФ по Республике Коми организована доследственная проверка информации о том, что источником заражения большого количества людей мог стать один из работников медицинского персонала городской больницы Эжвинского района города Сыктывкара, - это пока все, что может сообщить пресс-служба СУ СКР по Республике Коми.

Неофициально в ведомстве нам сообщили, что пока следователи не располагают данными, что доктор умышленно заразил людей. Скорее всего, он действительно не знал, что был носителем инфекции. То есть, пока следствие не нашло оснований для привлечения его к уголовной ответственности. Однако, подчеркивает наш источник, проверка только началась, и она находится на контроле у Москвы.

«Это замечательный хирург»

Зато в соцсетях все уже давно все вычислили и требуют возмездия! По одной из версий, источником заражения стал заведующий Андрей Керн, у которого страшный диагноз был подтвержден одним из первых. А тот в свою очередь мог заразиться опасной болезнью после поездки в Будапешт или от дочери, которая вернулась из Тайланда в конце февраля. После чего доктор не самоизолировался, а вышел на работу.

Андрей Керн замечательный хирург, он спас сотни жизней, ему одному из первых подтвердили страшный диагноз.

- Он две недели работал, делал операции, консультировал пациентов, общался с другими докторами, - рассказала нам один из медиков больницы. - Потом заболел, болезнь протекала в тяжелой форме. Врач находился в реанимации, но его спасли. Сейчас ему уже лучше. Хочу сказать слова в его защиту. Это замечательный хирург, спас сотни жизней. Дай Бог ему здоровья. Да, случилось нечто ужасное. Больница огромная, поликлиники, стационары, на лечении находились более 200 человек. Пусть во всем разберутся следователи.

Сейчас вспышка коронавируса в столице Республики Коми признана самой большой в России после Москвы и Санкт-Петербурга. С 31 марта в Коми введен режим полной самоизоляции. Как будут развиваться события дальше, покажет только время.

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