2020-04-06T10:13:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Пик заболеваемости коронавирусом в Перми: власти готовятся к большему количеству зараженных

В пермские лаборатории поступило 2800 новых тестов для диагностики COVID-19
Виктор Правдин
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Фото: permkrai.ruФото: permkrai.ru
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В лаборатории краевого Минздрава поступило 2800 новых тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, при использовании которых значительно сокращается срок проведения анализов.

- Данные тест-системы позволят охватить в первую очередь людей, контактировавшими с заболевшими, людей, вернувшихся из-за границы и пожилых людей - с признаками ОРВИ, а также медперсонал, работающий с заболевшими коронавирусной инфекцией и пациентов с признаками ОРВИ, - пояснила Министр здравоохранения Оксана Мелехова.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что количество выявленных больных коронавирусной инфекции находится в прямой зависимости от объема проводимых в крае исследований.

- Чем больше мы проведем исследований, тем больше мы активно выявим случаев коронавирусной инфекции. К этой статистике надо быть готовыми. Хорошо это или плохо? Однозначно хорошо! Потому что это позволит нам быстрее начать лечение людей, изолировать их, чтобы очаг заболевания не распространялся дальше. Это очень важно. Это позволит нам быстрее переломить ситуацию, - сказал Махонин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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