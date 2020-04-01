Выплата безработным в Перми 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» сообщило, что с 30 марта 2020 года в силу вступило Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 № 346 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год».

Согласно ему размеры пособия по безработице на 2020 год установлены такие:

1500 рублей - величина минимального размера пособия по безработице (без учета районного коэффициента).

12130 рублей - величина максимального размера пособия по безработице (без учета районного коэффициента).

Сейчас, во время режима полной самоизоляции лично приходить в центры занятости пермякам нет необходимости.

Если вы уже состоите на учете в качестве безработного, на время действия ограничительных мер, перерегистрация безработных граждан специалистами службы занятости будет проводиться удаленно. Опрос безработных граждан будет проводиться по телефону. Во время этого звонка их будут извещать о дате следующей перерегистрации.

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Чтобы подтвердить свой статус, безработные граждане могут сами позвонить в территориальный отдел в назначенный день перерегистрации по телефону территориального отдела.

Если Вам необходимо получить справку от центра занятости, то необходимо заполнить Заявку и направить ее на электронный адрес территориального отдела ГКУ ЦЗН Пермского края. Не позднее пяти рабочих дней с момента получения ответ на ваш запрос будет готов.

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Если у Вас остались вопросы по режиму работы офисов службы занятости, Вы можете задать их по телефону «горячей линии» 8 (342) 238 40 53.

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