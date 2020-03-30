Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля 2020: что делать, если прорвало трубу или нужно попасть в банк

Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля 2020. Закрыты все развлекательные учреждения, бассейны, кинотеатры и санатории. Рассказываем, какие ведомства будут закрыты, а что работает.

НЕ РАБОТАЮТ:

МФЦ

С 28 марта все многофункциональные центры будут закрыты для посетителей. Начиная с 6 апреля пермские МФЦ продолжат работать по предварительной записи. Записаться на прием жители Прикамья смогут на сайте учреждения (mfc-perm.ru), через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн» (mfc-d.com/app) или позвонив в контактный центр по номеру телефона 8 800 550 05 03.

Также в МФЦ обращают внимание пермяков, что сроки выдачи готовых документов сдвинутся из-за длительных выходных. Уточнить информацию о готовности документов можно будет на сайте (http://mfc-perm.ru/packets) либо у специалистов контактного центра.

ЗАГСы

ЗАГСы работают не в полном объеме. Ограничен личный прием граждан в Комитет ЗАГС Пермского края (г. Пермь, ул. Советская, 53).

Органы ЗАГС Пермского края работают в штатном режиме. Чтобы сократить время ожидания получения документов сотрудники ведомства просят записываться на прием через Единый портал Госуслуг или по телефонам. Контакты отделов ЗАГС размещены на официальном сайте Комитета ЗАГС по адресу: https://zags.permkrai.ru/about/organy-zags/.

- Рекомендуем по возможности отказаться от личного посещения отделов ЗАГС и подавать заявления о государственной регистрации актов гражданского состояния через портал Госуслуг, - говорят сотрудники ЗАГС. - Молодоженам, запланировавшим торжественные церемонии регистрации брака в период карантина, рекомендуем по возможности перенести их на более поздний срок. - Тем парам, которые решили не откладывать торжество, придется ограничить количество участников церемонии до 10 человек, включая сотрудников отдела, задействованных в церемонии.

Все массовые мероприятия (чествования юбиляров, торжественная регистрация новорожденных) отменяются на весь период карантинных мер.

Консультации можно получить по телефонам: 8 (342) 212-15-82 (приемная Комитета ЗАГС), 8 (342) 201-36-80 (отдел по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния), , 8 (342) 212-86-70 (архивно-информационный отдел), направив обращение в Инстаграмм https://instagram.com/erohina_elena_ana?igshid=1txbs0ldt18q5 .

Сбербанк

Сбербанк объявил нерабочими дни с 28 по 31 марта для всех отделений, кроме дежурных пунктов. Если вы хотите посетить офис, Сбербанк рекомендует позвонить в банк и уточнить время работы нужного офиса перед визитом в банк. График работы офисов с 1 апреля по 5 апреля будет опубликован позднее.

ГИБДД

Госавтоинспекция переходит на особый режим. РЭО ГИБДД по городу Перми перестанет принимать людей в порядке живой очереди с 28 марта. Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будет осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Прием обращений о получении копий документов, справок о наличии (отсутствии) транспортных средств, о регистрации, о регистрации и снятии с учёта транспортных средств, принимаются через электронные интернет-приемные полиции (сайт www.59.mvd.ru) или по почте России.

Телефоны для консультаций по вопросам регистрации транспортных средств: 246-70-60, 246-71-61, 246-70-62, 246-70-63

По работе экзаменационного подразделения: 282-06-82, 246-73-18, 246-73-88, 261-75-40.

Сотрудников ДПС обязали как можно реже сажать граждан в служебные автомобили, приглашать их внутрь стационарных постов или в подразделение Госавтоинспекции для рассмотрения дел о нарушении ПДД.

Если дело все-таки необходимо рассмотреть в отделении, то нужно назначать конкретную дату и время явки. Прием должен проходить в специальных помещениях и по возможности - через окна приема. За нарушение сроков регистрации ТС (на нее отводится 10 дней после покупки) штрафовать не будут. Напомним, обычно за это наказывают на полторы-две тысячи рублей.

Налоговая инспекция

Обслуживание налогоплательщиков в налоговых инспекциях и их подразделениях будет только по предварительной записи. Записаться можно через сервис «Онлайн-запись на прием в Инспекцию».

Посетителей с детьми и посетителей старше 65 лет налоговые инспекции временно не обслуживают, даже в случае предварительной записи. Если вы по каким-то причинам не можете направить через интернет декларации, налоговую отчетность и прочую входящую корреспонденцию - оставьте её в специальном боксе на входе в налоговую инспекцию с указанием вашего номера телефона для связи. Вся корреспонденция будет зарегистрирована и обработана в установленном порядке.

Почта

Все почтовые отделения, кроме круглосуточных, будут закрыты с 30 марта по 1 апреля. Пенсии и социальные пособия будут доставлены на дом без изменений.

Почта предлагает дистанционные сервисы. Получайте посылки, не выходя из дома. Специальный раздел с курьерской доставкой есть на сайте, а в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте можно выбрать любое отправление и заказать доставку курьером или почтальоном.

Отправляйте посылки онлайн. Оформите и оплатите посылку на сайте или в приложении Почты России и сдайте её в отделении без очереди. Или закажите курьера. Он заберёт посылку прямо от двери.

Электронные заказные письма позволяют получать и отправлять официальные письма в адрес госорганов, организаций и физических лиц через свой личный кабинет на сайте. Оплачивайте коммунальные услуги, интернет, мобильную связь и штрафы онлайн.

Центр занятости населения

Если вам нужно получить справку от центра занятости о том, что вы состоите или не состоите на учете, для представления в другие учреждения, необходимо заполнить заявку и направить на электронный адрес территориального отдела ГКУ ЦЗН Пермского края.

Территориальный отдел ГКУ ЦЗН готовит ответ по вашей заявке и отправляет справку на указанный адрес учреждения посредством межведомственного взаимодействия, либо Почты России не позднее 5 рабочих дней с момента получения запроса. Лично приходить в центр занятости не нужно.

Если вам нужна консультация по поиску работы и вакансиям, можно не выходя из дома: обратиться на портал Работа в России www.trudvsem.ru, где размещены все вакансии, имеющиеся вакансии как в базе службы занятости Пермского края, так и Российской Федерации.

Все остальные вопросы можно уточить по телефонам территориальных отделов ГКУ ЦЗН Пермского края по месту регистрации.

Если на вашем предприятии проводится сокращения численности штатов, массовое высвобождение работников специалисты центра занятости будут вести прием в консультационном пункте вашего предприятия.

Торговые центры

Все торговые центры и магазины с непродовольственными товарами должны быть закрыты. А также рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, бани, сауны, салоны красоты, массажные салоны, солярии, фитнесс клубы, кабинеты стоматологии, за исключением заболеваний и состояний, требующих экстренной или неотложной помощи, косметические, СПА-салоны, пансионаты, дома отдыха, санатории, горнолыжные трассы, объекты массового отдыха. Также для прогулок закрыты парки и набережная Перми.

Поликлиники и больницы

Поликлиники Перми ограничиваю работу. Они продлятся до 30 апреля и касаются медицинских учреждений любой формы собственности - как государственных, так и частных. Запрет распространяется на плановое посещение узких специалистов в амбулаторных медицинских организациях, на диспансеризацию населения, на профилактические осмотры, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, на плановую вакцинацию детей и взрослых, за исключением вакцинации по эпидемическим показаниям. В экстренных случаях вы всегда можете позвонить в скорую помощь.

Коммунальные службы

Проблемы с холодной водой и канализацией - «Новогор-Прикамье» по номеру 068.

«Пермэнерго» бесплатный номер: 8 (800) 25-01-220.

Заявления по нарушению работы с вывозом мусора принимает «Теплоэнерго». Здесь ежедневно с 9.00 до 18.00 будет работать многоканальный дежурный телефон: 236-90-55. Приём граждан проводиться не будет.

«Фонд капитального ремонта» закрыт до 10 апреля. Принимаются только обращения граждан по телефону горячей линии 8 (800) 700-63-72.

Районные отделы ЖКХ и городской департамент принимать никого не будут, но звонки принимают:

Дзержинский район: 233-14-80;

Индустриальный район: 227-92-20;

Кировский район: 282-80-01;

Ленинский район: 212-07-17;

Мотовилихинский район: 260-48-59;

Орджоникидзевский район: 263-46-80;

Свердловский район: 241-27-85;

Департамент ЖКХ: 212-63-79.

РАБОТАЮТ:

Продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, доставка еды из кафе и ресторанов.

Время продажи алкоголя в Пермском крае ограничили. С 30 марта по 5 апреля приобрести алкогольную продукцию можно будет только с 11.00 до 20.00.

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