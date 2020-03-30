2020-03-30T12:24:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 30 марта 2020 года: выявлены новые зараженные

3755 человек изолированы на домашнем карантине
Виктор Правдин
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Пермском крае еще у 2 человек подтвержден диагноз коронавирус. Таким образом, по состоянию на 30 марта 2020 года в Пермском крае уже 13 зараженных.

49 человек находится в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

3755 человек изолированы на домашнем карантине в связи с контактами с заболевшими людьми, либо возвращением из зарубежных поездок. У них также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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