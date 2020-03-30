Коронавирус в Перми, последние новости на 30 марта 2020 года: выявлены новые зараженные
В Пермском крае еще у 2 человек подтвержден диагноз коронавирус. Таким образом, по состоянию на 30 марта 2020 года в Пермском крае уже 13 зараженных.
49 человек находится в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.
3755 человек изолированы на домашнем карантине в связи с контактами с заболевшими людьми, либо возвращением из зарубежных поездок. У них также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.
"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей
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ИСТОЧНИК KP.RU