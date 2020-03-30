«От полученных укусов погибла на месте». В Перми возбуждено уголовное дело в связи с гибелью женщины от нападения бездомных собак

30 Март 2020 2020-03-30T10:31:34+03:00

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В ночь на 28 марта в частном секторе микрорайона Висим в Перми обнаружили труп 58-летней женщины, которую загрызли собаки.

Как выяснили следователи, женщина возвращалась из гостей. На улице Клыкова она подверглась нападению стаи безнадзорных собак. От полученных укусов погибла на месте. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате сочетанной травмы тела, образовавшейся прижизненно от множественных укусов животных.

- После проведения комплекса проверочных мероприятий было установлено, что женщина стала жертвой нападения бездомных собак, - сообщили в пресс-службе следственного комитета. - В отношении должностных лиц МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Для выяснения всех обстоятельств по уголовному делу создана специальная следственная группа, усиленная опытными и квалифицированными следователями-криминалистами регионального следственного управления Следственного комитета России.

«На моего сына набросилась целая стая!» - рассказала мама 9-летнего Егора 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU