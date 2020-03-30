2020-03-30T10:31:34+03:00
Происшествия

«От полученных укусов погибла на месте». В Перми возбуждено уголовное дело в связи с гибелью женщины от нападения бездомных собак

Создана специальная следственная группа
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В ночь на 28 марта в частном секторе микрорайона Висим в Перми обнаружили труп 58-летней женщины, которую загрызли собаки.

Как выяснили следователи, женщина возвращалась из гостей. На улице Клыкова она подверглась нападению стаи безнадзорных собак. От полученных укусов погибла на месте. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате сочетанной травмы тела, образовавшейся прижизненно от множественных укусов животных.

- После проведения комплекса проверочных мероприятий было установлено, что женщина стала жертвой нападения бездомных собак, - сообщили в пресс-службе следственного комитета. - В отношении должностных лиц МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Для выяснения всех обстоятельств по уголовному делу создана специальная следственная группа, усиленная опытными и квалифицированными следователями-криминалистами регионального следственного управления Следственного комитета России.

«На моего сына набросилась целая стая!» - рассказала мама 9-летнего Егора

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Скальпа нет, лицо обгрызано». В Перми собаки утащили женщину за гаражи и загрызли Женщина пыталась отбиться от разъяренной стаи, снег вокруг был весь в крови (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье парень заступился за мать и до смерти избил отчима
В Перми закончились поиски пропавшего 79-летнего мужчины
«От полученных укусов погибла на месте». В Перми возбуждено уголовное дело в связи с гибелью женщины от нападения бездомных собак
Повышенная готовность в Перми из-за коронавируса: в Прикамье подорожали мясо куры, капуста, рис, мука и морковь
В Прикамье выявили 86 нарушителей режима самоизоляции
В Прикамье мужчина присваивал зарплату несуществующих работников
«Ровесник Победы». Одному из цехов березниковского «Азота» исполнилось 75 лет
В Прикамье 3755 человек находятся на домашнем карантине
В Пермском крае из-за коронавируса перенесли основной период ЕГЭ
«Состояние ухудшилось». В Перми одного из больных коронавирусом перевели в реанимацию
«Связал шнуром от утюга». Пермяка осудили за избиение знакомого
Как заниматься школьникам Пермского края в условиях коронавируса