2020-03-24T15:10:18+03:00
Общество

«Был заграницей в отпуске». В Перми главврач одной из больниц госпитализирован с подозрением на коронавирус

Информацию об этом опубликовал краевой минздрав
Вероника РАНГУЛОВА
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Всех лиц, с которыми контактировал доктор после возвращения в Пермь, уже установили, они находятся на домашнем карантине.Всех лиц, с которыми контактировал доктор после возвращения в Пермь, уже установили, они находятся на домашнем карантине.Фото: Данила СТАРКОВ
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В краевом Министерстве здравоохранения сообщили о том, что медики госпитализировали главного врача одной из больниц Перми с подозрением на коронавирусную инфекцию. Накануне он вернулся из отпуска, который провел за границей.

Пока проводятся дополнительные исследования. Всех лиц, с которыми контактировал доктор после возвращения в Пермь, уже установили, они находятся на домашнем карантине.

Напомним, по состоянию на 24 марта в Пермском крае зафиксировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Как отмечают в минздраве, 32 человека находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей (у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции).

Еще 1916 человек изолированы на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача. У них нет никаких симптомов, но они контактировали с теми, кто вернулся из заграничных поездок или с теми, кто уже заболел. У данных лиц также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

Медики напоминают, что все, кто прибыл из-за рубежа, обязан самоизолироваться на две недели. Больничный дадут в любом случае.

Тем временем, сегодня стало известно о том, что мэр Кунгура Сергей Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщил «Комсомолке» источник в краевом правительстве, это стало результатом его поездки в Объединенные Арабские Эмираты. Сергей Гордеев провел там отпуск, несмотря на то, что после объявления пандемии коронавируса глава Прикамья Дмитрий Махонин запретил чиновникам ездить за границу.

- Хотя отпуск Гордеева был согласован заранее, он должен был понять, что ехать в условиях эпидемии нецелесообразно, - отметил наш источник.

Гордеев вернулся в Россию на прошлой неделе и сейчас находится в изоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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